„All die Planungen und Mühen haben sich gelohnt, wir hatten ein grandioses Wochenende. Es hat uns allen großen Spaß gemacht, das 35. Altburg-Festival mit 2500 Besuchern auszurichten“, hieß es am Montag vonseiten des Heimatvereins Bundenbach, der wieder einmal mit der Veranstaltung voll ins Schwarze traf. Sowohl was den Besuch an den drei Tagen angeht, wie auch das musikalische Angebot der sieben Bands, welche alle das Publikum begeisterten und das Altburggelände hoch oben über dem Tal der Jahrtausende zum Beben brachte. Auch Landrat Miroslaw Kowalski wollte sich einen Überblick verschaffen und besuchte samstags die Veranstaltung.

i Einzug der Lagerleute. Günter Weinsheimer

In einem Gespräch stellten die Vorsitzende Alexandra Fey und auch Beisitzer Lukas Listner fest, dass der Kartenvorverkauf schon außerordentlich gut verlief, und so war auch das Lager rund um die Festivalwiese größer als sonst. Teilnehmer kamen aus ganz Deutschland und angrenzenden Ländern.

i 2500 Besucher hatten an drei Tagen Spaß. Günter Weinsheimer

Insgesamt wurden in diesem Jahr 30 Marktstände gezählt und zwölf Lager, darunter war auch das Lager „Mabonia“, mit Teilnehmern rund um Bundenbach. Der 1974 gegründete Verein zählt 90 Mitglieder. Es waren aber über die drei Tage 150 Helfer im Einsatz, viele auch von außerhalb. „Denen allen gilt zu danken, aber auch den Feuerwehrkameraden der VG Herrstein-Rhaunen, die rund um die Uhr wegen der großen Trockenheit jederzeit einsatzbereit sein mussten“, sagte Alexandra Fey. Viele der Mitglieder opfern für die Vor- und Nachbereitungen des Festivals einige Tage ihres Jahresurlaubs. „Dafür muss ich meinen Hut ziehen“, sagte Fey beim Abbau, und auch „an allen drei Tagen waren der Besuch, die Stimmung und das Wetter bestens“.

i Schön gekleidet waren diese beiden jungen Damen. Günter Weinsheimer

Ansonsten war es so wie immer: Buntes Markttreiben auf dem historischen Keltenmarkt, Lagergruppen zeigten keltisches Handwerk und ein tolles Kinderprogramm am Sonntag. Wie schon in den Vorjahren ergänzten die Artisten der Gruppe „Feuer-Planet“ in den Abendstunden das musikalische Bühnen-Programm mit einer atemberaubenden Feuershow.

i Das Lager "Mabonia" war eines von zwölf Lagern - mit Teilnehmern aus Bundenbach und Umgebung. Günter Weinsheimer

Auch mit den sieben Bands traf der Verein voll ins Schwarze: Schon am Samstag herrschte ausgelassene Stimmung. „Fenian“ machte den Anfang, mit zwei Gitarren, Kontrabass, Bouzouki, Akkordeon und Geige verbreitete die Gruppe nämlich das Feeling, der Grünen Insel auch aus der Ferne ganz nah zu sein. Auf dem Programm stand Musik zum Tanzen, zum Mitsingen, zum Schmusen und hin und wieder zum Nachdenken.

i Nicht nur "Fenian", alle sieben Bands sorgten für ein stimmungsvolles Festival. Günter Weinsheimer

Zum Kinderprogramm zählten am Sonntag: Schatztruhe, Schwerter, Schilde und Laternen gestalten, das über hundert Jahre alte mittelalterliche Karussell von Antonio Weiss aus Steinbach, Stockbrot backen, Kinderschlacht, Dracheneier knacken, Holzschiffchen angeln, Highland Games für Kinder, Armbrust- und Bogenschießen und vieles mehr. Auch für das leibliche Wohl von Eltern und Kindern war bestens gesorgt. Es gab Baumstriezel, Langosch, Crepes, Kaffeespezialitäten, Gegrilltes, Bratkartoffeln mit Quark, verschiedene Suppen im Brot und diesmal Flammlachs.