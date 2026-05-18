Erster Nahe Bierathlon Mit Bier von Birkenfeld nach Hoppstädten-Weiersbach Tobias Prietzel 18.05.2026, 13:00 Uhr

i Auf die Plätze, fertig, los: Der Startschuss wurde heiß ersehnt, schließlich gab es an der ersten Station auch das nächste Kaltgetränk. Tobias Prietzel

Beim Ersten Nahe Bierathlon ging es nicht nur um das Können auf der Strecke, sondern auch am Becher. Der Weg das Ziel, der Spaß im Vordergrund. 150 Läufer wagten teils mit Hopfenunterstützung den Weg von Birkenfeld nach Hoppstädten-Weiersbach.

Mit Musik, guter Laune und einem kühlen Getränk in der Hand fiel am Samstag der Startschuss für den Ersten Nahe Bierathlon von Birkenfeld nach Hoppstädten-Weiersbach. Veranstaltet wurde der Bierathlon von FiftyFive Events in Zusammenarbeit mit der Stadt Birkenfeld und der Ortsgemeinde Hoppstädten-Weiersbach.







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