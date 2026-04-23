Amtsgericht Idar-Oberstein Mit Armbrust auf den Gerichtsvollzieher gezielt Günter Schönweiler 23.04.2026, 18:00 Uhr

i Das Amtsgericht Idar-Oberstein hatte einen 55-jährigen Arbeitslosen aus der VG Baumholder zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten verurteilt. Zur Berufungsverhandlung in Bad Kreuznach kam er nun nicht. Volker Hartmann/dpa. picture alliance/dpa

Das Amtsgericht Idar-Oberstein hatte einen 55-jährigen Arbeitslosen aus der VG Baumholder zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten verurteilt. Zur Berufungsverhandlung in Bad Kreuznach kam er nun nicht.

Ein 55 Jahre alter arbeitsloser Mann, der dem Reichsbürgermilieu zugerechnet wird, war am 15. April 2025 durch das Amtsgericht Idar-Oberstein wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte in Tateinheit mit Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Bedrohung zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten verurteilt worden – ohne Bewährung.







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