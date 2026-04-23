Amtsgericht Idar-Oberstein
Mit Armbrust auf den Gerichtsvollzieher gezielt
Das Amtsgericht Idar-Oberstein hatte einen 55-jährigen Arbeitslosen aus der VG Baumholder zu einer Freiheitsstrafe von einem Jah
Das Amtsgericht Idar-Oberstein hatte einen 55-jährigen Arbeitslosen aus der VG Baumholder zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten verurteilt. Zur Berufungsverhandlung in Bad Kreuznach kam er nun nicht.
Volker Hartmann/dpa. picture alliance/dpa

Das Amtsgericht Idar-Oberstein hatte einen 55-jährigen Arbeitslosen aus der VG Baumholder zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten verurteilt. Zur Berufungsverhandlung in Bad Kreuznach kam er nun nicht.

Lesezeit 2 Minuten
Ein 55 Jahre alter arbeitsloser Mann, der dem Reichsbürgermilieu zugerechnet wird, war am 15. April 2025 durch das Amtsgericht Idar-Oberstein wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte in Tateinheit mit Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Bedrohung zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten verurteilt worden – ohne Bewährung.

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Nahe-ZeitungJustiz

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