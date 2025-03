Der Ort hat sich längst als Veranstaltungsort der Internationalen Achatbörse etabliert. Am Wochenende blickte die Achatwelt zum 24. Male dorthin, wo in Mehrzweck- und Großsporthalle Niederwörresbach einiges an Achaten aus der ganzen Welt zu bewundern, zu bestaunen und auch zu kaufen gab. Bernd und Patricia Hemmer aus Bühl von der Firma Achatwelt wurde gedankt für ihr Engagement bei der Ausstellung. Diese freuten sich aber auch über den Veranstaltungsort, „wo alles passt“. Dank ging auch an Ortsbürgermeister Ralph Juchem, der feststellte: „Unsere 860-Einwohner-Gemeinde ist stolz, diese hochwertige internationale Messe ausrichten zu dürfen“.

Besonders begrüßt werden konnten Edelsteinkönigin Vivian Heidrich, ihre Vorgängerin Bettina Reiter und Altbürgermeister Arnold Weinz. Weinz war es auch, der im Jahre 2008 die erste Ausstellungsbörse in Niederwörresbach eröffnete. Das Ehepaar Hemmer hat für die 25. Achatbörse im nächsten Jahr auch schon eine Idee: „Vielleicht folgen alle Edelsteinköniginnen der letzten 25 Jahre unserer Einladung“.

i Neben Achaten aus dem Hunsrück (Foto) waren Ausstellungsstücke aus der ganzen Welt in der Niederwörresbacher Halle zu bestaunen. Achate aus der Region Hunsrück (Foto) und aus der ganzen Welt waren bei der Börse zu bestaunen. Günter Weinsheimer

Bürgermeister Uwe Weber meinte in seiner Begrüßung, dass diese Achatbörse auch eine Wertschöpfung für die Region sei. In Konstellation und Größe ist die Ausstellung einmalig und hat bei Sammlern, Ausstellern und Besuchern eine positive Resonanz erreicht. Auch in diesem Jahr war die 24. Auflage mit 90 Ausstellern gut besetzt. Und auch der Besuch war an beiden Tagen recht ordentlich. In diesem Jahr konnte Klaus Schäfer aus Vollmersbach für zwei Vorträge gewonnen werden. Mit seinen 89 Jahren war Jakob Görres aus Vollmersbach ältester Aussteller. Der rüstige Rentner ist schon seit 1969 leidenschaftlicher Sammler. Die meisten seiner Achate fand er in Steinbrüchen rund um Idar-Oberstein.

Marokko hatte ein breites Angebot, darunter auch viel Rohmaterial, zu bieten. Bewundernswert: Opale aus Mexiko und Australien. Achate waren in der Vielzahl, die von regionalen Händlern angeboten wurden. Achate vom Truppenübungsplatz hatte Karl Fritz aus Baumholder mitgebracht, die er im Steinbruch „Backesberg“ (ehemals Ortschaft Ronneberg) gefunden hat. Reiner-Maria Schäfer – Vorsitzender des Mineralienvereins Freisen – präsentierte „Glanzlichter des Achat“. Schäfer ist von Anfang an dabei und kann sich über gute Geschäfte nicht beklagen. Wolfgang Gläser aus Namborn besucht als Händler schon seit 16 Jahren die Achatbörse. Ins Auge fielen insbesondere seine Achate, die er in Steinhardt bei Bad Sobernheim fand.

i Edelsteinkönigin Vivian Heidrich mit einem elf Kilogramm schweren Stein aus Madagaskar mit Quarzeinschlüssen Günter Weinsheimer

Ein breit gefächertes Sortiment an Mineralien hatte Jürgen Reinhard aus Zweibrücken zu bieten. Der Edelsteinkönigin Vivian Heidrich hatte es ein elf Kilogramm schwerer Stein aus Madagaskar (versteinertes Holz mit Quarzeinschlüssen) angetan, aber auch eine brasilianische Amethystscheibe. Für Spontanbesucher war es einfach eine Reise um den Erdball, denn es waren Fundstücke aus Afrika, Südamerika, Mexiko, Argentinien, Marokko, Madagaskar und China, Iran und mehr in den leuchtendsten Farben und Formen zu bewundern.