Gewalttat in Idar Mit 3D-Drucker auf schlafenden Bekannten eingedroschen Günter Schönweiler 12.12.2025, 13:00 Uhr

i Am Landgericht in Bad Kreuznach wird derzeit ein Fall von brutaler Gewalt verhandelt, der sich in Idar abspielte. Markus Kilian

Chronischer Cannabismissbrauch und viel zu viel Alkohol - das ist einer der Erklärungsversuche für einen brutalen Überfall auf einen schlafenden Mann in der Nacht nach Heiligabend vor einem Jahr. Das Opfer ist aber auch kein unbescholtener Bürger...

Die Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach wirft einem 41-Jährigen und seinem 43-jährigen Komplizen aus Idar-Oberstein schweren Raub in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung vor. Beide Angeklagte sind erheblich vorbestraft und sitzen in Untersuchungshaft.







