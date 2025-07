Das Interesse an der Politik und vor allem an der SPD liegt in der Familie: Der 15-jährige Noel Nees ist schon mittendrin in der aktiven Kommunalpolitik und hat zu vielen Themen eine klare Meinung.

Mit gerade einmal 14 Jahren trat Noel Ness in die SPD ein, den früheren Kanzler Olaf Scholz hat er damals noch während dessen aktiver Zeit getroffen. Jetzt ist Noel 15 – und wurde dieser Tage zum Vorsitzenden der Jusos im Kreis Birkenfeld gewählt. Mit Hannah Fuchs bildet er eine Doppelspitze.

Nach den Sommerferien wird der Nahbollenbacher die zehnte Klasse der Realschule plus „Auf Halmen“ in Kirn besuchen. Dort war er im vergangenen Schuljahr als stellvertretender Schülersprecher im Team der Schülervertretung engagiert, das soll so bleiben. „Direkt im Kontakt mit den Schülerinnen und Schülern zu sein, macht mir besonders viel Spaß. Bei dieser Arbeit habe ich zum ersten Mal gemerkt, wie sehr ich mich für die Belange der Bürgerinnen und Bürger – auch der jungen Generation – einsetzen kann.“

Früher wollte Noel Pilot werden: Mit fast zwei Metern Größe wird das aber wohl nichts. Nun strebt er eine Beamtenlaufbahn im öffentlichen Dienst an. Hobbys? Klare Sache: Vor allem Kommunalpolitik. „Der Einsatz für die Demokratie und gegen jene, die sie zerstören möchten, zählt zu meinen besonderen Interessen. Ansonsten treffe ich mich gerne mit Freunden, bin aber auch oft unter Erwachsenen. Auch bin ich Mitglied im Schützenverein Nahbollenbach. Dort nehme ich am Training teil. Das Reisen zählt auch zu meinen großen Hobbys. Mindestens einmal im Jahr fahren wir in den Urlaub. Meistens verschlägt es uns an die türkische Riviera.“

Durch die Familie geprägt

Was sagen die Klassenkameraden zu den politischen Aktivitäten? „Viele aus meinem Umfeld finden es erst einmal ungewohnt, dass ich mich politisch engagiere. Manche nennen mich spaßeshalber ‚Merkel‘ oder ‚Kanzler‘ – das ist dann eher freundlicher Humor, den ich mit einem Lächeln nehme. Gleichzeitig gibt es viele, die mein Engagement richtig stark finden. Einige sagen sogar, ich sei ein Vorbild – das überrascht mich manchmal, aber es motiviert mich auch. Auf Instagram tausche ich mich gern mit anderen aus, und ich freue mich, wenn Leute dort ins Gespräch kommen wollen.“

Noels Interesse an Politik wurde schon früh durch seine Familie geprägt. Der Opa Kurt Müller war viele Jahrzehnte in der SPD, und auch der Onkel Horst Müller aus Mittelbollenbach ist seit vielen Jahren aktiv. „Im Januar 2024 hat mich mein Onkel zu meiner ersten SPD-Mitgliederversammlung mitgenommen. Trotz dieser familiären Verbindung war es mir wichtig, mir selbst ein Bild zu machen. Deshalb habe ich vor meinem Eintritt die Grundsatzprogramme verschiedener demokratischer Parteien gelesen – nicht nur das der SPD. Ich wollte eine bewusste Entscheidung treffen.“ Am 23. Mai 2024 trat Noel dann offiziell in die SPD ein und hat sein Parteibuch persönlich vom früheren Bundestagsabgeordneten Joe Weingarten erhalten.

„Besonders motivierend waren für mich die Menschen, die ich in meinem Ortsverein in Idar-Oberstein und Umgebung kennengelernt habe. Sie sind offen, engagiert und voller Ideen. Dort habe ich gespürt, dass Politik etwas bewegen kann – und dass sie vom Miteinander lebt. Genau deshalb wollte ich mich einbringen“, erzählt er.

Die ehemalige Ministerpräsidentin Malu Dreyer und den aktuellen Ministerpräsidenten Alexander Schweitzer hat er bereits getroffen. „Ein besonderes Erlebnis war auch unsere Berlin-Reise mit der Schülerzeitung ‚Halmer Express‘. Wir haben den dritten Platz beim bundesweiten Wettbewerb für Realschulen gewonnen – damit gehört unsere Zeitung zu den besten in ganz Deutschland. In Berlin durfte ich Olaf Scholz im Bundeskanzleramt treffen und sogar ein persönliches Gespräch mit ihm führen. Das war sehr prägend für mich – und dass er in meinem Parteibuch unterschrieben hat, war natürlich ein echtes Highlight. Auch Julia Klöckner habe ich einmal interviewt, damals ebenfalls im Rahmen der Schülerzeitung. Ich fand das spannend, weil es wichtig ist, sich auch mit anderen politischen Positionen auseinanderzusetzen.“

Als Juso liege ihm besonders am Herzen, die Menschen zu unterstützen, die jeden Tag aufstehen und hart arbeiten – „vor allem diejenigen mit geringem Einkommen, die oft übersehen werden. Ich will mich dafür einsetzen, dass sie keine Angst haben müssen, länger arbeiten zu müssen oder am Ende nicht ausreichend abgesichert zu sein. Dabei denke ich auch an die Generation, die unser Land mit aufgebaut hat und deren Leistungen wir wertschätzen und schützen müssen.“

Gleichzeitig möchte Noel das Interesse junger Menschen an Politik stärken und dafür sorgen, dass sie aktiv in die Kommunalpolitik eingebunden werden: „Es ist wichtig, dass junge Stimmen gehört werden und mitentscheiden können, denn die Politik von heute betrifft unsere Zukunft. Nur wenn wir junge Menschen mitnehmen, können wir unsere Gesellschaft gerecht und lebendig gestalten.“

Was ihm in der SPD gefällt: „Wie gut ältere und jüngere Mitglieder zusammenarbeiten. Von den Älteren lerne ich viel über Erfahrung und wie Politik wirklich funktioniert – das ist super hilfreich. Andererseits bringen wir Jüngeren frische Ideen und viel Motivation mit, vor allem wenn es darum geht, junge Leute für Politik zu begeistern und digitale Wege zu nutzen.“

Aus der Geschichte nicht viel gelernt

Wenn er Bundeskanzler wäre, dann …? „Die SPD setzt sich weiterhin für einen Mindestlohn von 15 Euro ein, weil alle Menschen von ihrer Arbeit gut leben können sollen. Das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, damit niemand trotz Arbeit in Armut gerät. Außerdem würde ich alles dafür tun, dass die meiner Meinung nach rechtsextreme und demokratiefeindliche AfD endlich verboten wird. Manchmal denke ich, dass wir offenbar aus unserer Geschichte nicht viel gelernt haben, wenn die AfD so viele Stimmen bekommt – nicht nur auf Bundesebene, sondern auch hier bei uns im Kreistag und Stadtrat. Die AfD verspricht viel, kann aber offensichtlich wenig halten. Deshalb verstehe ich nicht, warum man dieser Partei so viel Vertrauen schenken sollte.“

Noel hat bereits einige Demonstrationen gegen Rechtsextremismus und Demokratiefeindlichkeit besucht: „Mir ist es wichtig, aktiv für eine offene, demokratische Gesellschaft einzustehen und solche extremen Kräfte aus unseren Parlamenten zu verbannen.“