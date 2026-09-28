Prozess am Landgericht Missbrauchsvorwürfe: Ex-Frau des Erziehers sagt aus 28.09.2026, 14:00 Uhr

i Wie das Urteil ausfallen wird, ist noch nicht klar: Derzeit muss sich ein 53-jähriger Erzieher wegen Missbrauchsvorwürfen vor dem Landgericht Bad Kreuznach verantworten. Arne Dedert/dpa. picture alliance/dpa

Im Prozess gegen einen Erzieher hat nun dessen Ex-Frau vor Gericht ausgesagt: Sie sprach von mehreren Übergriffen am damaligen Pflegekind und schilderte eindeutige Situationen.

Die Fortsetzung des Strafprozesses vor der 5. Großen Strafkammer am Landgericht Bad Kreuznach gegen einen 53-jährigen Erzieher sollte weitere wichtige Erkenntnisse bringen. Immerhin hatte der Angeklagte auf Anraten von Verteidiger Pierre Wolff (Bernkastel-Kues) einzelne Tatvorwürfe (u.







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