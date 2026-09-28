Missbrauchsvorwürfe: Ex-Frau des Erziehers sagt aus
Im Prozess gegen einen Erzieher hat nun dessen Ex-Frau vor Gericht ausgesagt: Sie sprach von mehreren Übergriffen am damaligen Pflegekind und schilderte eindeutige Situationen.
Lesezeit 2 Minuten
Die Fortsetzung des Strafprozesses vor der 5. Großen Strafkammer am Landgericht Bad Kreuznach gegen einen 53-jährigen Erzieher sollte weitere wichtige Erkenntnisse bringen. Immerhin hatte der Angeklagte auf Anraten von Verteidiger Pierre Wolff (Bernkastel-Kues) einzelne Tatvorwürfe (u.