Präzise Angaben zur Häufigkeit von sexuellem Missbrauch an Kindern und Jugendlichen sind aufgrund der unzureichenden Datenlage kaum möglich. Und doch: Die Zahlen steigen – auch in Idar-Oberstein.

Zahlen, die unter die Haut gehen: Die Polizei zählte im Jahr 2024 in Deutschland mehr als 18.000 von sexuellem Missbrauch betroffene Kinder. Beratungsstellen wie der Idar-Obersteiner Frauennotruf gehen allerdings von deutlich höheren Dunkelziffern aus. Pro Tag werden demnach etwa 54 Kinder missbraucht, Mädchen deutlich häufiger als Jungen.

Die Zahlen des Frauennotrufs Idar-Oberstein für 2024: Unter 14 Jahren meldeten sich sechs Betroffene direkt oder über eine Bezugsperson. Zwischen 14 und 17 Jahre waren es neun Betroffene direkt oder über eine Bezugsperson. Insgesamt 17 Prozent der Betroffenen, die der Frauennotruf begleitete oder begleitet waren minderjährig. Mehr als ein Drittel der Betroffenen in der Beratung haben sexualisierte Gewalt in der Kindheit erlebt, viele kommen als Erwachsene zur Beratungsstelle.

Sehr hohe Dunkelziffer

Die Mitarbeiterinnen Miriam Kösterkamp und Barbara Zschernack berichten: „Die Täter stammen meist aus nahem Umfeld, fast 30 Prozent der Beratungsnehmenden haben sexualisierte Gewalt durch Verwandte erfahren.“ Es sei besonders schwierig, sich zu wehren, wenn Kinder Gewalt durch Vertrauenspersonen erfahren, besonders schwerwiegende Folgen entstehen durch den Vertrauensbruch: „Vielen wird nicht geglaubt. Ein betroffenes Kind muss sich durchschnittlich an etwa sieben Personen wenden, bis ihm geglaubt wird beziehungsweise bis gehandelt wird und es Hilfe erfährt. Gerade auch innerhalb der Familie.“

Eine „sehr hohe Dunkelziffer“ sei aus der Präventionsarbeit von Frauennotrufmitarbeiterinnen in Schulen im Kreis bekannt: (Digitale) sexualisierte Gewalt für viele Kinder und Jugendliche sei alltäglich (zum Beispiel ungewollt Nacktbilder geschickt bekommen, ungewollte Berührungen), sowohl durch Erwachsene als auch andere Jugendliche. Das habe direkte Auswirkungen auf das Leben von Kindern und Jugendlichen (psychische Belastungen, Ängste, Konzentrationsschwierigkeiten, negatives Selbstbild, Selbstverletzung, Einschränkungen im Alltag…).

Prävention sei extrem wichtig, damit Kinder von früh auf lernen, was in Ordnung ist und was nicht und Eltern sowie Fachkräfte sensibilisiert sind, Kindern glauben und sie unterstützen können. Nur so könne Täterstrategien entgegengewirkt werden. Prävention sei allerdings nur sehr partiell in der Regelfinanzierung der Frauennotrufe implantiert: „Und diese ist nur für Präventionsarbeit mit Berufsgruppen wie ErzieherInnen und Lehrer gedacht, nicht für Kinder und Jugendliche direkt. Daher fordern wir seit Jahren mehr Finanzierung für Präventionsangebote.“

Grundschulen im Kreis betroffen

Eine Herausforderung stelle auch der ländliche Raum dar: Vor Ort gibt es weder einen Kinderschutzdienst noch eine separate spezialisierte Fachstelle für betroffene Kinder und Jugendliche. Die Beratungsstelle Pro Familia decke einen kleinen Bereich ab, wenn es um sexuelle Übergriffe unter Kindern gehe oder um Aufklärungsarbeit in Kitas.

Medienbildung (zum Beispiel sicherer Umgang mit digitalen Medien) in Schulen sei grundsätzlich wichtig: „Auch aus Grundschulen im Kreis Birkenfeld ist eine starke Zunahme von Fällen digitaler Gewalt bekannt. Betroffene, Angehörige und Fachpersonen können sich an den Frauennotruf Idar-Oberstein wenden.“

Viele Betroffene litten auch Jahrzehnte später noch an den Folgen, viele hätten Probleme in der Schule und Schwierigkeiten, vertrauensvolle Beziehungen zu führen. Mit Blick auf den Fonds sexueller Missbrauch (FSM) wurden 2024 im Frauennotruf Idar-Oberstein elf Anträge begleitet, um Langzeitfolgen zu lindern. „Es ist sehr schlimm für Betroffene vor Ort, dass die Zukunft des Fonds ungewiss ist. Wir fordern eine Weiterführung oder ein Nachfolgemodell.“

Unerwartete Absage

Gerade, was den Fonds betrifft, sei die Situation dieses Jahr besonders schwierig: „Da der Bundesrechnungshof Kritik an dem Prozedere der Bewilligung und Abrechnung geäußert hatte, wurde für uns als kooperierende Fachstelle völlig unerwartet zunächst mitgeteilt, dass Anträge nur noch bis Ende August dieses Jahres gestellt werden können. Dies war schon schwierig für die Klientinnen, die Angst vorm Ausfüllen des Antrags hatten oder die noch nicht so genau wussten, welche Unterstützung sie zur Linderung der Folgen des sexuellen Missbrauchs beantragen wollten“, betont Barbara Zschernack.

Der nächste Schlag für Betroffene sei dann vor wenigen Wochen mit der Information gefolgt, dass es rückwirkend ab April bereits keine Bewilligung mehr geben werde, da der Fonds ausgeschöpft sei. „Was das für Betroffene bedeutet, kann man sich ja ausmalen, und wir als Fachstelle müssen das dann auffangen und kompensieren.“

Ihr Fazit: „Wir bräuchten als Fachstelle zu sexualisierter Gewalt mit Schwerpunkt erwachsene Frauen deutlich mehr Förderung, gerade im ländlichen Raum und auch zur Umsetzung der Istanbul-Konvention und des neuen Gewalthilfegesetztes des Bundes, das ist auch auf dem (langsamen) Weg. Und gleichzeitig bräuchte es eine auskömmliche Finanzierung für den Schwerpunkt Kinder und Jugendliche als Betroffene von sexualisierter Gewalt sowie Prävention – so etwas hatten wir 2019 ja auch mal als Modellprojekt für den ländlichen Raum über Bundesmittel beantragt, aber keinen Zuschlag erhalten.“