Der Nationalpark Hunsrück-Hochwald wurde 2015 gegründet und feiert in diesem Jahr sein zehnjähriges Bestehen. An Pfingsten finden deshalb an den Nationalpark-Toren Erbeskopf und Keltenpark große Festivitäten statt, zu denen der Nationalpark die Region und alle Interessierten einlädt.

Am Samstag, 7. Juni, um 11 Uhr wird das Festwochenende am Erbeskopf offiziell durch Ministerpräsident Alexander Schweitzer und die beiden Umweltministerinnen Katrin Eder (Rheinland-Pfalz) und Petra Berg (Saarland) eröffnet. Die Gäste erwartet ein buntes Programm für Groß und Klein rund um das Motto „Natur Natur sein lassen“.

Auf der Bühne im Festzelt wird einiges geboten, wie Clown Lolek für die Kleinen und im Anschluss die Hunsrücker Blasmusikfreunde für die Größeren. Nachmittags tritt das Folk-Duo Mark Bloomer und Mia Simon auf und in den Abendstunden zum Ausklang „My Coverband“.

Natürlich geht es auch in die Natur mit den Rangern und Rangerinnen und Nationalparkführer/innen des Nationalparks: Sie haben spannende Touren für Kinder und Erwachsene vorbereitet. Wer sich für die Mission und Vision des Nationalparks interessiert, dem seien die Fachexkursionen mit den Nationalparkabteilungsleitern Martin Mörsdorf und Jan Rommelfanger empfohlen.

Umrahmt wird das Programm von einem bunten Markttreiben, auf dem es traditionelle Hunsrücker Spezialitäten und auch Veganes zur Stärkung gibt sowie Kunsthandwerk aus der Region und ein vielfältiges Workshop-Angebot zum Beispiel zur Naturkosmetik. Edelsteinfans sollten sich die Autogrammstunde mit der 24. Deutschen Edelsteinkönigin vormerken.

Am Sonntag, 8. Juni, und am Montag, 9. Juni, zieht das Festtagsangebot weiter an das Nationalpark-Tor Keltenpark in Otzenhausen. Nach dem ökumenischen Gottesdienst an Pfingstsonntag um 11 Uhr begrüßt Franz-Josef Barth, der Verbandsvorsteher des Zweckverbands Keltenpark, das Publikum und lädt zum Expertengespräch ein. Der Keltenpark bietet an diesen beiden Tagen ein großes Angebot an Aktivitäten, die „Hochwaldkelten“ führen traditionelle Handwerkskunst vor, dazu gibt es Workshops wie zum Beispiel „Feuermachen“.

Das Bühnenprogramm ist ebenfalls sehenswert, unter anderem sind dabei die Solokünstlerin Marie Therese Weyrich, Zauberer Jakob Mathias, es gibt Kindermusik mit Casi Eisenbart, die Coverbands Upside Down und Frau Holle, die Jazz-Band Peter Berg, Singer-Songwriterin Lena Hafner und keltische Musik mit der Band An Erminig. Die meiste Freude entsteht in der Regel beim Mitmachen, hierfür gibt es einen Mitmach-Tanzact und Yoga-Sessions für Klein und Groß.

Natürlich sind auch an diesen beiden Tagen die Nationalpark-Ranger und Nationalparkführer für Fragen vor Ort und begleiten auf Naturerkundungen rund um den Keltenpark. Welche Tiere im Nationalpark heimisch sind, belichtet Bernd Konrad in seinen Fotodokumentationen. Dr. Martin Mörsdorf, stellvertretender Leiter des Nationalparks, hält an beiden Tagen Vorträge zu „Zehn Jahre Wildnis-Entwicklung im Nationalpark“, und Michael Koch, Leiter des Keltenparks, geht speziell auf das keltische Erbe im Hunsrück-Hochwald ein.

Anlässlich des Jubiläums organisiert der Zweckverband Keltenpark das Celtic Concert des Sinfonischen Blasorchesters MV Wemmetsweiler, los geht es am Sonntag, 8. Juni, um 20 Uhr in der Kurhalle Nonnweiler. Tickets- und Infos: www.nonnweiler.de

Weitere Infos zu allen Veranstaltungen an den Festtagen mit Zeiten unter: nlphh.de/termine

Anreise mit dem ÖPNV

Am 7. Juni verkehrt die Buslinie 800 im verdichteten Takt zwischen Idar-Oberstein und Trier. Die Fahrten finden im Stundentakt von 8.15 bis 20.15 Uhr ab Idar-Oberstein und von 10.08 bis 19.08 Uhr ab Trier statt. Die Buslinie 890 fährt laut Fahrplan. Am 8. und 9. Juni verkehrt die PlusBus-Linie R20 im verdichteten Takt zwischen Türkismühle und Hermeskeil. Alle Fahrten gehen direkt zum Nationalpark-Tor Keltenpark („Otzenhausen Ringwall“). Ab Türkismühle Bahnhof (Anschluss an Zug RE 3) erfolgt dies stündlich von 9.45 bis 19.45 Uhr (Nationalpark-Tor 10.08 bis 20.08 Uhr) sowie von Hermeskeil aus (Anschluss Regio-Linie 200) von 10.35 bis 18.35 Uhr (Nationalpark-Tor 10.52 bis 18.52 Uhr sowie 20.52 Uhr). Weitere Infos ab Ende Mai unter saarfahrplan.de und saar-mobil.de. Es gelten das Deutschlandticket sowie die Tageskarte Wochenende des saarVV für 12 Euro für bis zu fünf Personen. Bei der Anreise zum Festwochenende mit dem ÖPNV hilft der Live Mobi-Plan: netz.rnn.info