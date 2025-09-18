Baustopp am Klinikum Ministerium reagiert sehr gelassen 18.09.2025, 06:00 Uhr

i Baustopp am Klinikum Idar-Oberstein Hosser. HOSSER

Seit Mittwochmorgen stehen auf der Großaustelle am Klinikum Idar-Oberstein die Bagger still. „Baupause“... Jetzt meldet sich das Gesundheitsministerium zu Wort.

Zur überraschenden „Baupause“ auf der Großbaustelle am Klinikum Idar-Oberstein nimmt jetzt auf Anfrage der Nahe-Zeitung auch das Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit in Mainz Stellung. Seit Mittwochmorgen stehen dort die Bagger still. Laut Geschäftsführung der SHG liegt das darin begründet, „dass Abstimmungsbedarf zwischen den Kommunalaufsichten der Länder und den Gesellschaftern der Klinikum Idar-Oberstein GmbH bestehen.







Artikel teilen

Artikel teilen