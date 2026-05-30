Schwollener Sprudel und Hochwald Sprudel wehren sich gegen die Entscheidung der SGD Nord rund um die Wasserentnahme im Nationalpark. Die Umweltaufsichtsbehörde hatte ein Entnahmestopp für die sechs Bohrungen verfügt, wie am Donnerstag bekannt wurde.
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Die Umweltaufsichtsbehörde SGD Nord hat wegen der fehlenden Mitwirkung der Sprudelbetriebe am Umweltverträglichkeitsverfahren (UVP) und unvollständiger Antragsunterlagen deren Antrag auf Erteilung einer gehobenen wasserrechtlichen Erlaubnis für die Wasserentnahme aus sechs Bohrungen im Bereich des Nationalparks Hunsrück-Hochwald abgelehnt.