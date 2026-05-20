Beetz kritisiert Pohl Millionenspende schlägt im Kreis Birkenfeld Wellen Stefan Conradt 20.05.2026, 09:00 Uhr

i Nach wie vor in einem desolaten Zustand präsentiert sich die Sportanlage "Auf der Bein" in Weierbach. Doch nach einer großzügigen privaten Spende steht jetzt immerhin die Finanzierung. Stefan Conradt

CDU-Sprecherin Kirsten Beetz kontert die Kritik des Sportkreisvorsitzenden Bernd Pohl, der Kreistag habe angesichts der hohen Zuwendung für die Sanierung der Sportanlage Bein dem Landrat zu wenig für seine Initiative gedankt.

In der Kreistagssitzung am 23. März wurde bekannt, dass es eine Großspende über 1,15 Millionen Euro für die Sanierung der Sportanlage „Auf der Bein“ in Idar-Oberstein gibt und weitere 50.000 Euro für die laufende Unterhaltung. In diesem Zusammenhang hatte der Sportkreisvorsitzende Bernd Pohl die Kreistagsfraktionen kritisiert, sie hätten nicht genügend Dankbarkeit gezeigt.







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