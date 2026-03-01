Wahl am 22. März Mike Erich Decker will mit Satire in den Landtag 01.03.2026, 10:00 Uhr

i Mike Erich Decker tritt bei der Landtagswahl im Wahlkreis 19 – Birkenfeld für "Die Partei" an. Mike Erich Decker

Mike Erich Decker tritt bei der Landtagswahl im Wahlkreis 19 – Birkenfeld für die „Die Partei“ an. Um sich den Wählern vorzustellen, beantwortet er Fragen zu sich und politischen Inhalten, die wir allen Kandidaten haben zukommen lassen.

Mike Erich Decker ist 55 Jahre alt, lebt in Idar-Oberstein und ist „seit 25 Jahren mit einer wundervollen Frau verheiratet, mit der ich seit 35 Jahren die Liebe verdoppele“. Er ist ausgebildeter Bürokaufmann, aktuell als Qualitätsbeauftragter im Nebenerwerb selbstständig.







Artikel teilen

Artikel teilen