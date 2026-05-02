Band aus Idar-Oberstein Midnight Falling: Wie man als Newcomer Hürden meistert Vera Müller 02.05.2026, 10:35 Uhr

i Die Band Midnight Falling aus Idar-Oberstein ist im Juli auch beim Rock im Daal zu Gast. Victoria Schabbach

Texte mit Tiefgang, Pop-Punk und eine starke Liveshow: Das zeichnet die junge Band Midnight Falling aus Idar-Oberstein aus.

Die Newcomer-Band Midnight Falling aus Idar-Oberstein startet durch. Am 24. April erschien das erste Album mit dem Titel „Quarterlife Crisis“ – eine Sammlung aus Songs voller Energie, Melancholie und klarer Statements, wie die Fans betonen.Gegründet unter dem Dach der Modern Music School, steht Midnight Falling nun seit Anfang 2025 auf eigenen Beinen und überzeugt als Band auch live, was man in diesem Jahr bei Auftritten bei Rock im Daal am ...







Artikel teilen

Artikel teilen