Das ist ein Knall vor der Vertreterversammlung der Vereinigten Volksbank Raiffeisenbank eG am kommenden Montag in Idar-Oberstein: Der bisherige Co-Vorstandssprecher wird neuer Vorstandsvorsitzender beim Genoverband.

Der bisherige Co-Vorstandssprecher der Vereinigten Volksbank Raiffeisenbank eG, Michael Hoeck, wird zum 1. September 2025 neuer Vorstandsvorsitzender des „Genoverband e.V.“ in Frankfurt am Main. Der Aufsichtsrat der Vereinigten Volksbank Raiffeisenbank eG stimmte dem Wunsch Hoecks nach Aufgabe seines Vorstandsamtes bei der VVR zum 31. August im Rahmen seiner Aufsichtsratssitzung am Montag zu.

„Wir bedauern den Weggang unseres Co-Vorstandssprechers sehr. Michael Hoeck hat die positive Entwicklung unserer Bank in den vergangenen Jahren entscheidend geprägt“, sagte Günter Heß, Aufsichtsratsvorsitzender der Vereinigten Volksbank Raiffeisenbank eG. „Gleichzeitig freuen wir uns jedoch, dass er diese bedeutende Rolle im genossenschaftlichen Verbund übernehmen wird. Seine Expertise und sein Engagement werden dem Verband sicherlich sehr zugutekommen. Wir wünschen ihm für diese Aufgabe alles Gute!”

„Ich habe stets mit großer Leidenschaft und Einsatz für die Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank gearbeitet und gemeinsam mit einem starken Team ihre strategische Weiterentwicklung gestaltet“, wird Hoeck in einer Pressemitteilung der VVR-Bank zitiert. „Nun freue ich mich sehr auf die neue Herausforderung und die Möglichkeit, den Genoverband und den genossenschaftlichen Verbund im Vorstandsteam des Genoverbandes weiter voranzubringen.“ Weiter heißt es in der Pressemitteilung: „Michael Hoeck vereint eine weitreichende Expertise über die Herausforderungen und Bedarfe der genossenschaftlichen Primärinstitute und der genossenschaftlichen Organisation.“

Die bisherigen Aufgaben von Michael Hoeck werden unter den verbleibenden Vorständen Erik Gregori, Peter van Moerbeeck und Dr. Michael Wilkes aufgeteilt. Gleichzeitig wurde Dr. Wilkes neben Erik Gregori als zweiter Co-Vorstandssprecher der Bank ab 1. September benannt. „Wir sind sehr froh, dass wir auch für die Zeit nach Michael Hoeck auf Kontinuität setzen können“, sagt Hans-Peter Scholtes, stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der Bank, mit Blick auf die drei Vorstände. Nach übereinstimmender Auffassung von Aufsichtsrat und Vorstand soll „die strategische Ausrichtung der Bank unverändert fortgeführt“ werden.

Der Genoverband

Der Genoverband e.V. ist Prüfungs- und Beratungsverband, Bildungsträger und Interessenvertretung für rund 2600 Mitgliedsgenossenschaften in ganz Deutschland. Als Dienstleister betreut er Unternehmen aus den Bereichen Kreditwirtschaft, Landwirtschaft, Handel, Gewerbe und Dienstleistungen mit rund acht Millionen Mitgliedern in 14 Bundesländern. Rund 1320 Mitarbeitende betreuen die Mitglieder der Mitgliedsgenossenschaften.