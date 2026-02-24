Wahlplakate-Affäre Fischbach Michael Hippeli: Ein kurzer Anruf hätte genügt Kurt Knaudt 24.02.2026, 14:46 Uhr

i An der Fischbacher Brücke hängen sie einträchtig nebeneinander: die Kandidaten für die Wahlen zum Landtag und zum Bürgermeister der VG Herrstein-Rhaunen. Reiner Drumm. Rd

Der Zweite Beigeordnete der VG Herrstein-Rhaunen und frühere Ortsbürgermeister von Fischbach schildert, wie es zu den Wahlplakaten der SPD an Lichtmasten kam.

In der Kontroverse um an Lichtmasten aufgehängte Wahlplakate in Fischbach meldet sich jetzt Michael Hippeli, der Zweite Beigeordnete der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen und frühere Bürgermeister der Ortsgemeinde, zu Wort. Stephan Dreher, der CDU-Kandidat für die Bürgermeisterwahl in der Verbandsgemeinde, hatte angedeutet, dass dieser als Mitglied der Verwaltungsspitze das unrechtmäßige Aufhängen der Plakate zumindest geduldet und damit seine ...







