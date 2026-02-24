Der Zweite Beigeordnete der VG Herrstein-Rhaunen und frühere Ortsbürgermeister von Fischbach schildert, wie es zu den Wahlplakaten der SPD an Lichtmasten kam.
Lesezeit 2 Minuten
In der Kontroverse um an Lichtmasten aufgehängte Wahlplakate in Fischbach meldet sich jetzt Michael Hippeli, der Zweite Beigeordnete der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen und frühere Bürgermeister der Ortsgemeinde, zu Wort. Stephan Dreher, der CDU-Kandidat für die Bürgermeisterwahl in der Verbandsgemeinde, hatte angedeutet, dass dieser als Mitglied der Verwaltungsspitze das unrechtmäßige Aufhängen der Plakate zumindest geduldet und damit seine ...