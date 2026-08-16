Arzt-Streit in Idar-Oberstein Michael Graf legt Obfrau Hautmann-Strack Rücktritt nahe Vera Müller 16.08.2026, 10:39 Uhr

i Der Idar-Obersteiner Arzt Michael Graf übt scharfe Kritik an der Obfrau der Kreisärzteschaft, Karoline Hautmann-Strack. Michael Graf

Der Idar-Obersteiner Arzt Michael Graf ist sauer auf die Obfrau der Kreisärzteschaft, Karoline Hautmann-Strack, die sich fragt, warum die Ex-Praxis Graf geschlossen ist und 1200 Patienten einen neuen Arzt suchen. Graf erklärt es ihr mit Nachdruck.

Jetzt wird es emotional: Arzt Michael Graf übt scharfe Kritik an der Obfrau der Kreisärzteschaft, Karoline Hautmann-Strack, und fragt, ob die Idar-Obersteinerin noch die richtige für ihren Job ist. Der Hintergrund: Wegen aus seiner Sicht dubioser Vorfälle hatte der Idar-Obersteiner Hausarzt Michael Graf die Reißleine gezogen und vor wenigen Tagen gekündigt.







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