Michael Graf, ein bekannter Hausarzt in Idar-Oberstein, ist fassungslos: Er hat Vorfälle in seiner ehemaligen Praxis registriert, die aus seiner Sicht juristische Relevanz haben, und rät seinen Patienten, die Praxis nicht aufzusuchen.
Lesezeit 6 Minuten
Kündigt einer der Idar-Obersteiner Hausärzte seinen Ruhestand an, dann ist das eine Hiobsbotschaft mit Folgen: so auch im Frühjahr bei Michael Graf, dessen Praxis seit 1988 besteht. Seine Patienten deckten sich vorsorglich mit Medikamenten ein und gingen auf Hausärztesuche.