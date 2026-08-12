Arztpraxis in Idar-Oberstein
Michael Graf kündigt wegen fragwürdiger Vorfälle
Die frühere Praxis Graf in Oberstein: Der Plan, dass Michael Graf weiterarbeitet und seine Praxis zur Nebenbetriebsstätte der Rh
Die frühere Praxis Graf in Oberstein: Der Plan, dass Michael Graf weiterarbeitet und seine Praxis zur Nebenbetriebsstätte der Rhaunener Praxis Adlany wird, ist schnell gescheitert.
Hosser

Michael Graf, ein bekannter Hausarzt in Idar-Oberstein, ist fassungslos: Er hat Vorfälle in seiner ehemaligen Praxis registriert, die aus seiner Sicht juristische Relevanz haben, und rät seinen Patienten, die Praxis nicht aufzusuchen. 

Lesezeit 6 Minuten
Kündigt einer der Idar-Obersteiner Hausärzte seinen Ruhestand an, dann ist das eine Hiobsbotschaft mit Folgen: so auch im Frühjahr bei Michael Graf, dessen Praxis seit 1988 besteht. Seine Patienten deckten sich vorsorglich mit Medikamenten ein und gingen auf Hausärztesuche.
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