Arztpraxis in Idar-Oberstein Michael Graf kündigt wegen fragwürdiger Vorfälle Vera Müller 12.08.2026, 15:00 Uhr

i Die frühere Praxis Graf in Oberstein: Der Plan, dass Michael Graf weiterarbeitet und seine Praxis zur Nebenbetriebsstätte der Rhaunener Praxis Adlany wird, ist schnell gescheitert. Hosser

Michael Graf, ein bekannter Hausarzt in Idar-Oberstein, ist fassungslos: Er hat Vorfälle in seiner ehemaligen Praxis registriert, die aus seiner Sicht juristische Relevanz haben, und rät seinen Patienten, die Praxis nicht aufzusuchen.

Kündigt einer der Idar-Obersteiner Hausärzte seinen Ruhestand an, dann ist das eine Hiobsbotschaft mit Folgen: so auch im Frühjahr bei Michael Graf, dessen Praxis seit 1988 besteht. Seine Patienten deckten sich vorsorglich mit Medikamenten ein und gingen auf Hausärztesuche.







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