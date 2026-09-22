Feuerwehrverband Birkenfeld Michael Dick einstimmig als Kreisvorsitzender bestätigt Christian Schulz 22.09.2026, 09:00 Uhr

i Alle geehrten stellten sich zum Gruppenfoto auf. Das Abzeichen in Bronze erhielten Melanie Schönborn, Björn Bill und Martin Schönborn. Sie begleiten ihre jeweilige Position schon mehr als 20 Jahre. Die Wehrleiter Marco Braun, Lars Benzel sowie dessen Stellvertreter Eric Kessler erhielten die silberne Ehrennadel ebenso wie Stefan Kaufmann. Jürgen Engers bekam die silberne Ehrennadel vom Deutschen Feuerwehrverband. Seine Frau Sabine wurde mit der Floriansnadel ausgezeichnet. Hosser

Bei der Mitgliederversammlung des Kreisfeuerwehrverbands Birkenfeld wurde große Einigkeit demonstriert – Michael Dick wurde einstimmig als Vorsitzender bestätigt. Außerdem wurden verdiente Mitglieder geehrt.

Große Geschlossenheit prägte die Mitgliederversammlung des Kreisfeuerwehrverbandes Birkenfeld in Berschweiler. Michael Dick wurde einstimmig als Vorsitzender wiedergewählt und für die kommenden vier Jahre in seinem Amt bestätigt. Das Votum zeigte die Zufriedenheit der Mitglieder.







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