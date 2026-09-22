Bei der Mitgliederversammlung des Kreisfeuerwehrverbands Birkenfeld wurde große Einigkeit demonstriert – Michael Dick wurde einstimmig als Vorsitzender bestätigt. Außerdem wurden verdiente Mitglieder geehrt.
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Große Geschlossenheit prägte die Mitgliederversammlung des Kreisfeuerwehrverbandes Birkenfeld in Berschweiler. Michael Dick wurde einstimmig als Vorsitzender wiedergewählt und für die kommenden vier Jahre in seinem Amt bestätigt. Das Votum zeigte die Zufriedenheit der Mitglieder.