Welcher Vierbeiner bezwingt den Parcours und kann sich gegen die pfotenstarke Konkurrenz durchsetzen und den Titel „Top Dog Germany“, sowie 25.000 Euro Preisgeld mit ins Körbchen nehmen? Wir verraten, wo Mia aus Idar-Oberstein letztlich landet.

Bereits zum vierten Mal nimmt Schülerin Mia Heringer mit Labrador-Hündin Frieda an der RTL-Show „Top Dog Germany“ teil. Die neue Staffel begann am 8. August. Das Finale steht am Freitag, 5. September, 20.15 Uhr an. Auf RTL+ ist aber schon zu sehen, wie es ausgeht. Und da gibt es Erfreuliches: Mia darf sich Vize-Top-Dog-Champion nennen, sie unterlag im Finale knapp.

Auch im August 2023 war Mia auf einem bärenstarken zweiten Platz im entscheidenden Duell gelandet. Und auch 2024 war es recht knapp: Aus den vier Vorrunden hatten sich jeweils drei Hunde qualifiziert, insgesamt waren es zwölf Teams. Die beiden erreichten am Ende Platz vier und waren sehr stolz auf ihre Leistung. Und nun erneut Platz zwei.

Wieder einmal ist es eine spannende Staffel. Welcher Vierbeiner bezwingt den Parcours mit links und kann sich gegen die pfotenstarke Konkurrenz durchsetzen und den Titel „Top Dog Germany“, sowie 25.000 Euro Preisgeld mit ins Körbchen nehmen? Neben dem Moderations-Trio sind in diesem Jahr auch wieder Jan Dießner als Hundeexperte und Schiedsrichter sowie Tanja Pollmüller, bekannt als „Doc Polly“, als Tierärztin dabei.

i Der Parcours hielt einige Schwierigkeiten bereit. RTL/Markus Hertrich

Mia hatte in der aktuellen Staffel die Vorrunde in ihrer Gruppe gewonnen und den Tagessieg geholt. 1000 Euro hat sie an den Tierschutzverein Kirn gespendet, um den Neuaufbau des Tierheims zu unterstützen.

Im Finale gewann sie die Vorrunde und ging dann in das erste Duell Platz eins gegen vier. Auch dort war sie erfolgreich. Im entscheiden Duell um Platz eins legte Frieda einen Frühstart hin, Mia rief sie fairerweise wieder zurück zum Start, was sie den Sieg kostet. Trotzdem: eine Top-Leistung, freuen sich auch die Eltern.

Mia ist dieses Jahr sehr entspannt bei Staffel fünf gestartet: wenig Vorbereitungszeit und wenig gezieltes Top-Dog-Training. „Sie hat einfach abgeliefert, weil sie solchen Spaß an Top Dog hat. Und solange Frieda solchen Spaß daran hat, wird Mia immer wieder dabei sein wollen. Das entscheidet Frieda ganz allein“, berichtet Mutter Nina Heringer.

Viele Follower

Jetzt kommt natürlich auch die Abiturphase als neue Herausforderung hinzu. Mia besucht die 13. Klasse des Göttenbach-Gymnasiums und macht in wenigen Monaten ihr Abitur. Was danach kommt, steht noch nicht fest. Mia ist noch sehr unentschlossen, was sie studieren möchte.

Sie trainiert weiterhin zweimal wöchentlich in Bingen Kempten mit ihren zwei Hunden und wurde am Wochenende zum dritten Mal Jugendlandesmeisterin im IBGH 3 (Internationale Begleithundeprüfung). Mia hat ihr eigenes Auto mit Dachzelt und war schon oft mit den Hunden unterwegs. Zwei Wochen nach ihrem 18. Geburtstag hat sie die Hunde geschnappt und ist mit den beiden zur Zugspitze gefahren. Auf ihrem Instagram-Account hat sie mittlerweile mehr als 22.000 Follower, die sich für ihren Weg mit den Hunden interessieren.