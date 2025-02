Prozess vor dem Landgericht Messerstiche: Zeugen identifizieren Angeklagten Günter Schönweiler 14.02.2025, 15:00 Uhr

i Die Plädoyers von Staatsanwaltschaft und Nebenklage standen bei einem weiteren Prozesstag vor dem Bad Kreuznacher Landgericht im Mittelpunkt. dpa

Der Auslöser des Konflikts, der sich im Februar vergangenen Jahres auf dem Helmut-Kohl-Europaplatz zwischen zwei streitenden Gruppen entspann, bleibt auch nach umfangreicher Beweisaufnahme unklar.

Die Erste Große Strafkammer des Landgerichts Bad Kreuznach hat insgesamt sieben Verhandlungstage für die Tat eines 24-jährigen Syrers vorgesehen. In der juristischen Abarbeitung steht eine Schlägerei, die am 2. Februar vergangenen Jahres gegen 23 Uhr am Helmut-Kohl-Europaplatz zwischen zehn arabischstämmigen Männern stattgefunden hat.

