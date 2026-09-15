Idar-Oberstein als Location Messe-Chef Alexander Klein: Mehr Potenzial als gedacht Vera Müller 15.09.2026, 08:00 Uhr

i Messechef Alexander Klein (von links) konnte mit der Mineralienwelt 2026 zufrieden sein. Auch OB Frank Frühauf, Edelsteinkönigin Vivian Heidrich, VG Bürgermeister Markus Schulz sowie Kreisbeigeordneter Holger Noss freuten sich über den guten Zuspruch. Messe Idar-Oberstein. Leonhard Stibitz

Alexander Klein, Chef der Messe Idar-Oberstein, wünscht sich, dass die Messe wirtschaftlich auf stabilen Füßen steht, sich kontinuierlich weiterentwickelt und wieder zu einem Veranstaltungsort wird, auf den die Menschen in Idar-Oberstein stolz sind.

Am 1. April an übernahm der 33-jährige Alexander Klein, der mit Frau und Tochter in Idar-Oberstein lebt, den Posten des Geschäftsführers der Messe Idar-Oberstein (MIO). Neben seiner beruflichen Tätigkeit – seit 2015 arbeitete der gelernte Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik bei einer mittelständischen Firma mit 70 Beschäftigten in St.







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