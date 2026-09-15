Alexander Klein, Chef der Messe Idar-Oberstein, wünscht sich, dass die Messe wirtschaftlich auf stabilen Füßen steht, sich kontinuierlich weiterentwickelt und wieder zu einem Veranstaltungsort wird, auf den die Menschen in Idar-Oberstein stolz sind.
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Am 1. April an übernahm der 33-jährige Alexander Klein, der mit Frau und Tochter in Idar-Oberstein lebt, den Posten des Geschäftsführers der Messe Idar-Oberstein (MIO). Neben seiner beruflichen Tätigkeit – seit 2015 arbeitete der gelernte Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik bei einer mittelständischen Firma mit 70 Beschäftigten in St.