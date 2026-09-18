Demo in Idar-Oberstein Merz-Kritikerin kommt: Klöckner mahnt zur Sachlichkeit Marian Ristow 18.09.2026, 11:00 Uhr

Bea Merscher wirft Kanzler Merz vor, das Leben von Kindern aufs Spiel zu setzen – und kommt nach Idar-Oberstein. Julia Klöckner kontert: „Solche Vorwürfe sind ungeheuerlich und unsachlich."

Die Kinderärztin und Bundeskanzler-Merz-Kritikerin Bea Merscher kommt am Samstag nach Idar-Oberstein, wo sie auf einer Demonstration auftritt. Die Medizinerin hatte dem Bundeskanzler in einer Talkshow vorgeworfen, er setze bewusst das Leben von Kindern und Familien aufs Spiel, weil die schwarz-rote Bundesregierung das Gesundheitssystem reformiert.







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