Kevin Prägitzer aus Idar-Oberstein organisiert eine Demo zum GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetz: Ihre Teilnahme zugesagt hat Dr. Bea Merscher, die Kanzler Friedrich Merz jüngst scharf kritisierte.
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Ein junger Mann sorgt aktuell für reichlich Aufsehen in den digitalen Netzwerken: Kevin Prägitzer, gerade mal 24 Jahre alt und seit gut drei Jahren in Nahbollenbach lebender dreifacher Familienvater, organisiert unter dem Motto „Es ist Punkt 12“ eine Demonstration, die am Samstag, 19.