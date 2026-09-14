Demo in Idar-Oberstein Merz-Kritikerin Dr. Bea Merscher kommt als Gastrednerin Vera Müller 14.09.2026, 10:00 Uhr

i Kinderärztin Bea Mersche wurde durch einen Fernsehauftritt bekannt, bei dem sie sich mit Bundeskanzler Merz einen Schlagabtausch zur geplanten Reform des Gesundheitswesens lieferte. Nun soll sie am 19. September bei einer Demo in Idar-Oberstein als Gastrednerin am Start sein. Annette Riedl. picture alliance/dpa

Kevin Prägitzer aus Idar-Oberstein organisiert eine Demo zum GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetz: Ihre Teilnahme zugesagt hat Dr. Bea Merscher, die Kanzler Friedrich Merz jüngst scharf kritisierte.

Ein junger Mann sorgt aktuell für reichlich Aufsehen in den digitalen Netzwerken: Kevin Prägitzer, gerade mal 24 Jahre alt und seit gut drei Jahren in Nahbollenbach lebender dreifacher Familienvater, organisiert unter dem Motto „Es ist Punkt 12“ eine Demonstration, die am Samstag, 19.







Artikel teilen

Artikel teilen