Krimitouren mit Hund im August Mensch und Tier auf Verbrecherjagd im Birkenfelder Wald Niels Heudtlaß 24.07.2026, 12:00 Uhr

i Britta Schönhofen ist Hundererzieherin und Waldpädagogin – mit den Krimitouren mit Hund verknüpft sie auch ihre persönlichen Expertisen. Niels Heudtlaß

Zwischen Sonntagskrimi und Hundeschule: Bei den von Britta Schönhofen ab Ende August im Birkenfelder Wald organisierten Krimitouren mit Hund wird Hundetraining mit Rätselspaß verknüpft. Wie Hund und Mensch bei dem Konzept dazulernen.

Mit wenigen Handgriffen sperrt Britta Schönhofen ein Stück des Schönwalds nahe des Campingparks Waldwiesen in Birkenfeld ab. Rot-Weißes Flatterband trennt nun eine Fläche vom Rest des Waldes. Eine nach der anderen verteilt die Hundeerzieherin und Waldpädagogin auf dieser Fläche ihre Requisiten.







Artikel teilen

Artikel teilen