Krimitouren mit Hund im August
Mensch und Tier auf Verbrecherjagd im Birkenfelder Wald
Britta Schönhofen ist Hundererzieherin und Waldpädagogin – mit den Krimitouren mit Hund verknüpft sie auch ihre persönlichen Exp
Britta Schönhofen ist Hundererzieherin und Waldpädagogin – mit den Krimitouren mit Hund verknüpft sie auch ihre persönlichen Expertisen.
Niels Heudtlaß

Zwischen Sonntagskrimi und Hundeschule: Bei den von Britta Schönhofen ab Ende August im Birkenfelder Wald organisierten Krimitouren mit Hund wird Hundetraining mit Rätselspaß verknüpft. Wie Hund und Mensch bei dem Konzept dazulernen. 

Lesezeit 3 Minuten
Mit wenigen Handgriffen sperrt Britta Schönhofen ein Stück des Schönwalds nahe des Campingparks Waldwiesen in Birkenfeld ab. Rot-Weißes Flatterband trennt nun eine Fläche vom Rest des Waldes. Eine nach der anderen verteilt die Hundeerzieherin und Waldpädagogin auf dieser Fläche ihre Requisiten.
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