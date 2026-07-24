Zwischen Sonntagskrimi und Hundeschule: Bei den von Britta Schönhofen ab Ende August im Birkenfelder Wald organisierten Krimitouren mit Hund wird Hundetraining mit Rätselspaß verknüpft. Wie Hund und Mensch bei dem Konzept dazulernen.
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Mit wenigen Handgriffen sperrt Britta Schönhofen ein Stück des Schönwalds nahe des Campingparks Waldwiesen in Birkenfeld ab. Rot-Weißes Flatterband trennt nun eine Fläche vom Rest des Waldes. Eine nach der anderen verteilt die Hundeerzieherin und Waldpädagogin auf dieser Fläche ihre Requisiten.