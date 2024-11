Meldung über bewaffnete Vodafone-Mitarbeiter ist falsch

Wie ein Lauffeuer verbreitet sich am Mittwochabend im Kreis Birkenfeld die Nachricht, dass bewaffnete Vodafone-Mitarbeiter unterwegs seien und an Haustüren klingelten - nur: Das entpuppte sich bei genauerer Prüfung schlichtweg als Falschmeldung.

Die Polizei Idar-Oberstein erreichte im Verlauf des Mittwochabends eine Vielzahl von Anrufen besorgter Bürger und Bürgerinnen. Hintergrund war eine WhatsApp-Nachricht, die sich im Kreis wie ein Lauffeuer verbreitete, wonach falsche Vodafon-Mitarbeiter seit den Mittagsstunden unterwegs seien und an Häusern klingelten. Die Personen seien bewaffnet gewesen.

Eingegangene Meldungen wurden akribisch geprüft, und es wurde verstärkt Präsenz in den betroffenen Ortschaften gezeigt. Die besagten Personen konnten nicht mehr angetroffen werden, jedoch stellte sich im Gespräch mit Anwohnern heraus, dass keine Waffen mitgeführt wurden und sich einige Sichtungen als echte Vodafone-Mitarbeiter herausstellten“, so die PI in ihrem Bericht.

Die Polizei appelliert in diesem Zusammenhang an die Bevölkerung, nicht nur misstrauisch bei Fremden an der Haustür zu sein, sondern ebenso kritisch Nachrichten öffentlicher WhatsApp-Gruppen zu hinterfragen und diese nicht ungefiltert weiterzuverbreiten.

„Wenn Ihnen eine Situation verdächtig vorkommt oder Sie sich unwohl fühlen oder sogar bedrängt werden, beenden Sie das Gespräch, schließen Sie die Tür und informieren die Polizei unter der 110“, so die Polizei abschließend.