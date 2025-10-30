DLRG-Einsatz am Weiher Mehr Wachstunden trotz weniger Badetage 30.10.2025, 16:43 Uhr

i Bei Tildas Herzensfahrt waren fast alle Aktiven der DLRG im Einsatz. Jürgen Daniel

Die DLRG-Ortsgruppe Baumholder verzeichnet im Sommer nur 43 Badetage am Weiher. Dennoch werden durch den neuen Wachcontainer mehr Stunden von den Rettungsschwimmern erbracht. Besondere Ereignisse waren der letzte Triathlon und Tildas Herzensfahrt.

Die Badesaison für die Rettungsschwimmer und ehrenamtlichen Helfer der DLRG in dieser Saison war trotz der wenigen Badetage sehr intensiv. Die Saison für Schwimmer im Weiher erstreckte sich von Mitte Juni bis Ende August: Wir haben am 17. Juni die Saison eröffnet und hatten den letzten Einsatz am 26.







Artikel teilen

Artikel teilen