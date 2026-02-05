Verwaltung zeigt sich offen Mehr Sichtbarkeit für queere Menschen in Idar-Oberstein Vera Müller 05.02.2026, 08:00 Uhr

i CSD in der Mainzer Innenstadt. Auch Idar-Oberstein soll queeren Menschen mehr Sichtbarkeit und Transparenz ermöglichen. Erste Ansätze gibt es. Andreas Arnold. Andreas Arnold/dpa

Lesben und Schwule auf dem Land ziehen sich häufig zurück und sind weniger sichtbar als in großen Städten. In Idar-Oberstein gibt es kaum Netzwerke. Das soll sich ändern, wünscht sich QueerNet-RLP. Dazu gab es einen Austausch mit der Stadtspitze.

Es soll nicht bei Lippenbekenntnissen bleiben, sondern es geht darum, Flagge zu zeigen. So beschreibt Joachim Schulte im Gespräch mit unserer Zeitung den Austausch mit Oberbürgermeister Frank Frühauf und Bürgermeister Friedrich Marx in der Verwaltung.







