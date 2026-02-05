Verwaltung zeigt sich offen
Mehr Sichtbarkeit für queere Menschen in Idar-Oberstein
CSD in der Mainzer Innenstadt. Auch Idar-Oberstein soll queeren Menschen mehr Sichtbarkeit und Transparenz ermöglichen. Erste Ansätze gibt es.
Andreas Arnold. Andreas Arnold/dpa

Lesben und Schwule auf dem Land ziehen sich häufig zurück und sind weniger sichtbar als in großen Städten. In Idar-Oberstein gibt es kaum Netzwerke. Das soll sich ändern, wünscht sich QueerNet-RLP. Dazu gab es einen Austausch mit der Stadtspitze. 

Lesezeit 3 Minuten
Es soll nicht bei Lippenbekenntnissen bleiben, sondern es geht darum, Flagge zu zeigen. So beschreibt Joachim Schulte im Gespräch mit unserer Zeitung den Austausch mit Oberbürgermeister Frank Frühauf und Bürgermeister Friedrich Marx in der Verwaltung.

Ressort und Schlagwörter

Nahe-ZeitungSoziales

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Birkenfeld

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Birkenfeld gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren