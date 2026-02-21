Inklusion in Idar-Oberstein Mehr Sicherheit für Menschen mit Behinderungen Thomas Brodbeck 21.02.2026, 19:00 Uhr

Die Themenvielfalt im Inklusionsbeirat Idar-Oberstein ist groß: Viele Belange behinderter Menschen gilt es zu berücksichtigen. Das wurde auch bei der aktuellen Sitzung deutlich.

Zahlreiche relevante Themen wurden bei der jüngsten Sitzung des Inklusionsbeirats für Menschen mit Behinderung diskutiert. Gleich zu Beginn entspann sich eine Diskussion zwischen dem Vorsitzenden Horst Müller und Petra Lauer, die für die Stadt Idar-Oberstein für Sicherheit und Ordnung im Straßenverkehr verantwortlich ist.







Artikel teilen

Artikel teilen