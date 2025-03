Der Stadtrat trifft sich am Mittwoch zur nächsten Sitzung. Dabei stehen mehrere große Themen auf der Agenda.

Mit gleich vier Anträgen bringt sich die CDU-Fraktion in die nächste Sitzung des Stadtrates am Mittwoch, 26. März, 17.30 Uhr, im Sitzungssaal der Verwaltung ein. Ein Antrag dürfte der AfD besonders gut gefallen, einen entsprechenden Vorstoß gab es auch von deren Fraktionsseite. Die Verwaltung soll beauftragt werden, die Möglichkeiten der Kameraüberwachung der Fußgängerzonen Idar und Oberstein sowie vom Willi Brandt-Platz (Bahnhofsvorplatz), dem Platz „Auf der Idar“, dem Helmut Kohl-Europaplatz und dem Maler Wild-Platz zu prüfen. Zudem soll eine Kostenschätzung für die Installation, Wartung und Betreuung dieser Kameraüberwachungen in einer der nächsten Sitzungen des Hauptausschusses präsentiert werden, fordert die CDU.

Der zweite CDU-Antrag: Die Verwaltung wird beauftragt, in regelmäßigen Abständen (quartalsweise) in den Sitzungen des Hauptausschusses über die aktuellen Zwischenstände der laufenden Förderprogramme in der Stadt zu berichten. Diese Zwischenberichte sollen dazu dienen, rechtzeitig vor Auslauf der Förderprogramme Ideen und Impulse aus den Fraktionen aufzunehmen und mögliches Förderpotenzial effektiv zu nutzen.

Die Verwaltung wird außerdem beauftragt, die Höhe sowie Dauer der Abschreibung bei jeder Investition in die Beschlussvorlage einzupflegen, um die künftige Abschreibungsbelastung der Haushalte im Auge zu behalten.

Förderung möglich

Antrag Nummer vier bezieht sich darauf, dass die Mehrbelastungen der Verwaltung sowie des städtischen Haushalts durch Landes- und Bundesgesetze wie beispielsweise das „Gute Kita Gesetz“ oder die Neuregelung des „Wohngeldes“ aufgeschlüsselt wird, das Delta zwischen Auftrag und Mittel ausgearbeitet und dieses anschaulich bei Social Media und auf der Internetseite der Stadt veröffentlicht wird. Dies solle ähnlich den dargestellten Abflüssen der Gewerbesteuereinnahmen aus den Corona-Jahren geschehen.

Ein weiteres Thema, das den Stadtrat am Mittwoch beschäftigen wird: Das Land Rheinland-Pfalz stellt im Rahmen des Regionalen Zukunftsprogramms „Regional. Zukunft. Nachhaltig.“ einmalig einen Förderbetrag von bis zu 197 Millionen Euro zur Verfügung, um die Kommunen bei der Umsetzung von Maßnahmen zu unterstützen, die darauf abzielen, Strukturdefizite zu verringern oder deren Auswirkungen zu mildern. Ziel des Programms ist es, die Lebensverhältnisse im Land Rheinland-Pfalz gleichwertig zu gestalten.

Auch die Stadt Idar-Oberstein ist berechtigt, eine Förderung zu beantragen, da sie mit erheblichen strukturellen Herausforderungen konfrontiert ist. Sie kann daher eine Förderung von bis zu 4,66 Millionen Euro erhalten.

Vorschläge werden erarbeitet

Gefördert werden Maßnahmen, die dem Zweck des Gesetzes entsprechen, also die Schaffung gleichwertiger Lebensbedingungen, der Abbau von Strukturdefiziten, die Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung, der Ausbau klimafreundlicher Infrastruktur und die Stärkung des sozialen Zusammenhalts. Die Förderung muss überwiegend in investive Maßnahmen fließen, wobei bis zu 25 Prozent der Mittel (also rund 886.800 Euro) für nicht-investive Maßnahmen (zum Beispiel für Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen) verwendet werden können.

Förderanträge können bis zum 31. August 2025 eingereicht werden. Es sei darauf zu achten, dass für die Stadt Idar-Oberstein nur ein Antrag gestellt werden kann, der alle geplanten Fördermaßnahmen umfasst. Die Umsetzung der geförderten Projekte muss innerhalb von 36 Monaten nach der Auszahlung der Fördermittel abgeschlossen sein.

Für ein strukturiertes Verfahren soll für die übernächste Stadtratssitzung ein Entwurf einer Vorschlagsliste erstellt werden: in Zusammenarbeit mit den Fraktionen, den fraktionslosen Stadtratsmitgliedern und der Verwaltung. Ziel sei es, den Haushalt nachhaltig zu entlasten und die für die Bürger wichtige Infrastruktur zu erhalten, heißt es vonseiten der Verwaltung.