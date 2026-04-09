Kita-Sozialarbeiter in der VG Baumholder und Birkenfeld beraten, begleiten und unterstützen Kinder und Familien mit dem Ziel, gute und hilfreiche Rahmenbedingungen zu schaffen. Außerdem bieten sie Veranstaltungen an.
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Die Familien und Teams der 17 in den Verbandsgemeinden Baumholder und Birkenfeld ansässigen Kitas werden durch das Diakonische Werk Obere Nahe aktuell mit zwei Kita-Sozialarbeitern unterstützt. Die Fachkräfte sind mobil im Sozialraum unterwegs, kommen vor Ort in die Einrichtungen und bei Bedarf auch zu den Familien nach Hause.