Sozialarbeiter im Team Mehr Hilfe in Kitas der VG Baumholder und Birkenfeld Vera Müller 09.04.2026, 15:00 Uhr

i Das Diakonische Werk Obere Nahe unterstützt die Kitas - Mitarbeiter wie Eltern und Kinder - in der VG Birkenfeld und Baumholder. Sebastian Kahnert/dpa. picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

Kita-Sozialarbeiter in der VG Baumholder und Birkenfeld beraten, begleiten und unterstützen Kinder und Familien mit dem Ziel, gute und hilfreiche Rahmenbedingungen zu schaffen. Außerdem bieten sie Veranstaltungen an.

Die Familien und Teams der 17 in den Verbandsgemeinden Baumholder und Birkenfeld ansässigen Kitas werden durch das Diakonische Werk Obere Nahe aktuell mit zwei Kita-Sozialarbeitern unterstützt. Die Fachkräfte sind mobil im Sozialraum unterwegs, kommen vor Ort in die Einrichtungen und bei Bedarf auch zu den Familien nach Hause.







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