Sozialarbeiter im Team
Mehr Hilfe in Kitas der VG Baumholder und Birkenfeld 
Das Diakonische Werk Obere Nahe unterstützt die Kitas - Mitarbeiter wie Eltern und Kinder - in der VG Birkenfeld und Baumholder.
Das Diakonische Werk Obere Nahe unterstützt die Kitas - Mitarbeiter wie Eltern und Kinder - in der VG Birkenfeld und Baumholder.
Sebastian Kahnert/dpa. picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

Kita-Sozialarbeiter in der VG Baumholder und Birkenfeld beraten, begleiten und unterstützen Kinder und Familien mit dem Ziel, gute und hilfreiche Rahmenbedingungen zu schaffen. Außerdem bieten sie Veranstaltungen an.  

Lesezeit 3 Minuten
Die Familien und Teams der 17 in den Verbandsgemeinden Baumholder und Birkenfeld ansässigen Kitas werden durch das Diakonische Werk Obere Nahe aktuell mit zwei Kita-Sozialarbeitern unterstützt. Die Fachkräfte sind mobil im Sozialraum unterwegs, kommen vor Ort in die Einrichtungen und bei Bedarf auch zu den Familien nach Hause.

Ressort und Schlagwörter

Nahe-ZeitungBildung

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