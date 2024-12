Stadtsanierung geht weiter Mehr Grün für das Herz des Quartiers 06.12.2024, 11:00 Uhr

i Die Flurschule spielt in den Plänen "Stadtquartier Wasenstraße" eine zentrale Rolle. Jetzt wird das Umfeld aufgehübscht. Hosser

Derzeit ist das direkte Umfeld der Flurschule kein Glanzstück der Städteplanung. Das soll sich in den kommenden Jahren ändern.

Die Flurschule spielt in den Plänen der Stadt, das Quartier Wasenstraße auf Vordermann zu bringen, eine zentrale Rolle. In seiner Sitzung am Donnerstag hat der Bau-, Infrastruktur- und Umweltausschuss (BIU) ohne Gegenstimme die Weichen für die Weiterentwicklung des direkten Umfelds der Schule, dem Herzstück des Quartiers, gestellt.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen