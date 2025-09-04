Es war ein würdevoller und gelungener Auftakt der Ökumenischen Schöpfungszeit in der Nationalparkkirche Muhl. Zwischen dem 1. September und dem 4. Oktober, dem Festtag von Franz von Assisi, wird das Engagement für die Schöpfung und Gerechtigkeit in das Blickfeld gerückt und bestärkt. Zudem rief Papst Franziskus vor genau zehn Jahren in seiner Enzyklika „Laudato si – in Sorge um das gemeinsame Haus“ dazu auf, die Würde der Schöpfung zu stärken. Mit drastischen Worten formulierte er die Notwendigkeit, sich den drängenden ökologischen Fragen zu stellen und für einen sozialen Wandel einzutreten.

Schon ab Mittag gab es im Rahmen der Festveranstaltung einen Imbiss, zu dem jeder eingeladen war, etwas beizutragen. Ranger führten anschließend entlang des Schöpfungsweges durch den Nationalpark Hunsrück-Hochwald. Bei mehreren Workshops wurden unter anderem ganz konkrete Schritte erörtert, was getan werden kann und nötig ist, um die Klimaneutralität bis zum Jahr 2025 zu erreichen – ganz im Sinn der Sorge um das gemeinsame Haus. Aber zur Diskussion stand auch der Bibelspruch „Macht Euch die Erde untertan“, der neu interpretiert werden muss. Die Bibel liefert genügend Beispiele, dass der Mensch dem Tier nicht überlegen ist, sondern er für alle Lebewesen Verantwortung trägt. Denn nach der ökologischen Lesart der Schöpfungsgeschichte ist der Mensch das letzte Geschöpf Gottes und damit das abhängigste. Er ist ein Geschöpf in einer großen Schöpfungsgemeinschaft und damit Teil der Natur.

Verantwortung tragen

Höhepunkt war eine Podiumsdiskussion mit dem Bischof von Trier, Stephan Ackermann, dem Superintendenten des Evangelischen Kirchenkreises Trier, Jörg Weber, den Mitgliedern des Landtages, Kira Braun von der SPD und Nico Steinbach von der CDU, sowie Harald Egidi, dem Leiter des Nationalpark Hunsrück-Hochwald. Hier war es Bischof Ackermann ein wichtiges Anliegen zu betonen, dass Klimaschutz unbedingt zusammen mit der Gerechtigkeit gedacht werden muss. Eine Forderung, der sich auch die anderen Teilnehmer anschlossen. Harald Egidi ergänzte, dass wir nicht immer mit erhobenem Zeigefinger auf andere Länder schauen sollten, dass diese zum Beispiel besser ihren tropischen Regenwald schützen müssen, sondern dass wir auch hier vor Ort für unsere eigenen Wälder und unsere Umwelt Verantwortung tragen, „und dabei sollte die Ökosystemleistung des Waldes ganz klar in den Vordergrund gestellt werden“, so Egidi.

Superintendent Weber forderte, mehr Demut zu zeigen vor dem, was uns die Natur schenkt. Schließlich brauchen wir Klimaschutz für unsere Lebensgrundlagen. Viel Applaus bekam Kira Braun, Mitglied im Umweltausschuss des rheinland-pfälzischen Landtags, für ihre Aussage, dass in der neuen Bundesregierung der Klimaschutz nicht wieder zurückgeschraubt werden dürfe und die SPD mutiger auftreten solle, das bisher Erreichte zu verteidigen. „Deutschland muss in Sachen Klimaschutz eine Vorbildrolle übernehmen, schließlich haben wir unseren Wohlstand auf Kosten anderer Länder bislang erwirtschaftet“, so die Juristin.

Mehr als 100 Besucher

Nico Steinbach betonte ebenfalls, dass beim Thema Nachhaltigkeit Soziales und Ökologie unbedingt zusammen gedacht werden müssen, „schließlich bezahlte die kleine Rentnerin in der Vergangenheit die EEG-Umlage über ihre Stromrechnung, damit die Eigenheimbesitzer oder der große Gewerbebetrieb eine Vergütung für ihre Solaranlage erhielten. Sozial ist das nicht“, so der CDU-Politiker und Vorsitzende im Umweltausschuss im saarländischen Landtag, der auch das ewige Dilemma zwischen Umweltschutz und ökonomischen Notwendigkeiten wie Wirtschaftswachstum und Arbeitsplätzen formulierte.

Bei der anschließenden Diskussion unter den mehr als 100 Besuchern in der Nationalparkkirche wurde von mehreren Gästen der Wunsch geäußert, dass die Kirchen sich in Sachen Klimaschutz und sozialer Gerechtigkeit klarer und entschiedener positionieren sollten. Schließlich gebe es die Spaltung der Gesellschaft auch in den Gemeinden.

Auf die Frage des Moderators, welche Zeitungsschlagzeile in zehn Jahren über dem Klimabericht stehen sollte, antwortet Kira Braun mutig: „Wir haben es geschafft – in Bezug auf Klimaschutz.“ Ganz in Anlehnung an die nun zehn Jahre alte Diskussion um die Aussage von Angela Merkel „Wir schaffen das!“.

Als Schlussworte für den Auftakt der Ökumenischen Schöpfungszeit seien hier die Worte Papst Franziskus’ aus seiner „Laudato si“ zitiert: „Doch es genügt nicht, an die verschiedenen Tier- und Pflanzenarten nur als eventuelle nutzbare ,Ressourcen’ zu denken und zu vergessen, dass sie einen Eigenwert besitzen. Jedes Jahr verschwinden Tausende Pflanzen- und Tierarten, die wir nicht mehr kennen können, die unsere Kinder nicht mehr sehen können, verloren für immer. Die weitaus größte Mehrheit stirbt aus Gründen aus, die mit irgendeinem menschlichen Tun zusammenhängen. Unseretwegen können bereits Tausende Arten nicht mehr mit ihrer Existenz Gott verherrlichen, noch uns ihre Botschaft vermitteln. Dazu haben wir kein Recht.“