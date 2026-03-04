Tierpark-Rallye und Schilder
Mehr Angebote für Kinder im Tierpark Birkenfeld geplant
Lotta und ihre Oma besuchen den Tierpark Birkenfeld schon jetzt gerne - bald soll er noch attraktiver für Kinder werden.
Reiner Drumm. Rd

Ein neues Schilderkonzept, eine Tierpark-Rallye und viel zum Anfassen und Ausprobieren: Der Tierpark Birkenfeld will in Zukunft vor allem Kinder und Familien ansprechen. Einige neue Tiere sind bereits eingezogen. 

Langsam, aber stetig, entwickelt sich der Tierpark in Birkenfeld weiter. Das grüne Klassenzimmer steht Schulklassen seit Sommer 2025 offen. Die Renaturierung des Stillbachs im Tierpark sowie des Teiches, der ein Zuhause für verschiedene Tierarten werden soll, ist abgeschlossen.

