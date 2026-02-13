Top-Stimmung in VfL-Turnhalle
Mehr als 600 Gäste feiern bei Rambe-Nacht in Algenrodt
Gefeiert wurde in Algenrodt bis spät in die Nacht.
Algenrodt war am Dicken Donnerstag wieder Partyzentrum: Bei der Rambe-Nacht feierten 650 Gäste bis in die späte Nacht.

Am Dicken Donnerstag wurde die Turnhalle in Algenrodt erneut zum Treffpunkt zahlreicher Fastnachtsfreunde: Zur Rambe-Nacht 2026 konnte der VfL Algenrodt knapp 650 Besucher begrüßen. Bereits ab 18 Uhr füllte sich die Halle zusehends. Ein Teil der Gäste hatte zuvor schon auf dem Schleiferplatz in Idar gefeiert und brachte die dortige Stimmung mit nach Algenrodt.

