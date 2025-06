Der Wandertourismus ist ein wichtiger Faktor – und es sind die beiden Traumschleifen Bärenbachpfad sowie Gräfin Loretta sowie der Nahesteig als Fernwanderweg, welche alljährlich Tausende Besucher anziehen. Wie VG-Bürgermeister Bernd Alsfasser im Rahmen der jüngsten Sitzung den VG-Rat informierte, hat man an drei Punkten der Wege Besucherzähler aufgestellt, um einen Eindruck von der Nutzung der Strecken zu erhalten.

„Wir haben drei Zählgeräte angeschafft, die jeweils Anfang Februar bei Heimbach am Nahesteig sowie in Baumholder und Frauenberg an den Traumschleifen installiert wurden“, schilderte Alfasser. Dabei habe man bis Mai bereits mehr als 4500 Wanderer insgesamt erfasst. Dies sei ein Beleg, dass die Wanderstrecken sehr gut angenommen würden, befand der VG-Chef. So seien am Nahesteig zwischen Februar und 30. April 817 Wanderer gemessen worden. Auf der Traumschleife Bärenbachpfad habe man bis 14. Mai 1287 Besucher gezählt und auf der Traumschleife Gräfin Loretta bis 26. Mai gar 2407 Gäste.

Zwei Jahre ehrenamtlicher Arbeit

Mit dem „Historischen Amtsweg Burglichtenberg“ wird am Samstag, 14. Juni, ein weiterer Rundwanderweg in der VG eröffnet. Die Strecke soll auf das ehemalige Amt Burglichtenberg hinweisen, welches insgesamt zwölf Dörfer umfasste. Eine Gruppe von Ehrenamtlichen und Vereinen haben in zwei Jahren engagierter Arbeit diesen Themenwanderweg auf einer Länge von 13,6 Kilometern angelegt und mit Informationstafeln versehen. Der Rundwanderweg führt über die Höhenzüge des Westrich rund um die beiden Orte Eckersweiler und Berschweiler. Wanderführer Peter Bohr nimmt die Teilnehmer am Samstag ab 9.30 Uhr an der Kirche in Eckersweiler auf einem rund zehn Kilometer langes Teilstück. Gemeinsam wird der Verlauf des historischen Amtswegs Burglichtenberg von der Kirche in Eckersweiler bis nach Berschweiler erkundet.

Neue überregionale Tourismusorganisation kommt nicht teurer

Mit Blick auf die Neuausrichtung der überregionalen Tourismus-Organisationen durch die Fusion von Hunsrück- und Naheland-Touristik werde die VG dort künftig neben einem Grundmodul und einem Element Nationalpark seine bewährte Arbeit fortsetzen. Diese beiden Module kosteten die VG künftig jährlich 17.500 Euro. Das sei zwar etwas mehr als der bisherige Sockelbetrag von knapp 14.000 Euro, doch man spare andererseits knapp 3000 Euro bei der Mitgliedschaft im Fremdenverkehrszweckverband Kusel – in Kusel stehen unter anderem Änderung der touristischen Servicecenter an, weshalb die Mitgliedschaft nicht mehr fortgeführt wird – sowie den allgemeinen Titeln für Tourismus ein.