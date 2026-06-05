Ortschronik Kirchenbollenbach
Mehr als 1000 Jahre in einem dicken Buch vereint
336 Seiten mit mehr als 50 Fotografien umfasst die überarbeitete Dorchronik Kirchenbollenbach, die beim Jubiläumswochenende vorg
336 Seiten mit mehr als 50 Fotografien umfasst die überarbeitete Dorchronik Kirchenbollenbach, die beim Jubiläumswochenende vorgestellt wurde. Leider ist sie bereits vollständig vergriffen.
Sven Schuhmacher

Kirchenbollenbach schreibt seine Geschichte fort: Die überarbeitete Ortschronik wurde beim großen Jubiläumswochenende vorgestellt und ist bereits ausverkauft.

Lesezeit 3 Minuten
Pünktlich zur 1050-Jahr-Feier von Kirchenbollenbach ist eine neue Ortschronik erschienen, die auf großes Interesse stößt: Die Auflage von 350 war bereits am Festwochenende vergriffen. Die Idee dazu hatte Thomas Müller, ein Urgestein des Ortes. Sein Vorschlag: Die bereits bestehende Kirchenbollenbacher Chronik aus dem Jahr 1981 sollte anlässlich des Jubiläums nicht einfach neu aufgelegt, sondern um die vergangenen 45 Jahre Ortsgeschichte ergänzt ...

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