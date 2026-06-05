Ortschronik Kirchenbollenbach Mehr als 1000 Jahre in einem dicken Buch vereint Stefan Conradt 05.06.2026, 13:00 Uhr

i 336 Seiten mit mehr als 50 Fotografien umfasst die überarbeitete Dorchronik Kirchenbollenbach, die beim Jubiläumswochenende vorgestellt wurde. Leider ist sie bereits vollständig vergriffen. Sven Schuhmacher

Kirchenbollenbach schreibt seine Geschichte fort: Die überarbeitete Ortschronik wurde beim großen Jubiläumswochenende vorgestellt und ist bereits ausverkauft.

Pünktlich zur 1050-Jahr-Feier von Kirchenbollenbach ist eine neue Ortschronik erschienen, die auf großes Interesse stößt: Die Auflage von 350 war bereits am Festwochenende vergriffen. Die Idee dazu hatte Thomas Müller, ein Urgestein des Ortes. Sein Vorschlag: Die bereits bestehende Kirchenbollenbacher Chronik aus dem Jahr 1981 sollte anlässlich des Jubiläums nicht einfach neu aufgelegt, sondern um die vergangenen 45 Jahre Ortsgeschichte ergänzt ...







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