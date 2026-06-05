Kirchenbollenbach schreibt seine Geschichte fort: Die überarbeitete Ortschronik wurde beim großen Jubiläumswochenende vorgestellt und ist bereits ausverkauft.
Lesezeit 3 Minuten
Pünktlich zur 1050-Jahr-Feier von Kirchenbollenbach ist eine neue Ortschronik erschienen, die auf großes Interesse stößt: Die Auflage von 350 war bereits am Festwochenende vergriffen. Die Idee dazu hatte Thomas Müller, ein Urgestein des Ortes. Sein Vorschlag: Die bereits bestehende Kirchenbollenbacher Chronik aus dem Jahr 1981 sollte anlässlich des Jubiläums nicht einfach neu aufgelegt, sondern um die vergangenen 45 Jahre Ortsgeschichte ergänzt ...