Die riesige Menschenmenge beeindruckte auch Veranstalter Benjamin Lommatzsch. Denn sein Kürbisfest wurde zum Volksfest. Dabei drehte sich jedoch weiterhin alles um die runde Leckerei.
Auch das vierte Kürbisfest, das der junge Landwirt Benjamin Lommatzsch auf seiner Ackerfläche unweit der Einfahrt zum Ortsteil Winnenberg veranstaltete, war ein großer Erfolg. Dass weit über 1000 Gäste den gesamten Tag über auf das große Festgelände strömten, lag auch daran, dass es am vergangenen Sonntag nicht regnete.