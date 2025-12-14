Mehr als 100 Kinder hatten viel Spaß

Das Team der Grundschule Idarwald Gewann das erstes Handballturnier der Grundschulen des Kreises Birkenfeld, das in der Großsporthalle Niederwörresbach stattfand.

Romeo Kopf

Mehr als 100 Kinder aus neun Grundschulen (3. und 4. Klasse) trafen sich im Landesleistungszentrum Niederwörresbach zum allerersten Handballturnier der Grundschulen des Kreises Birkenfeld. Die Organisation vor Ort hatte der TV Vollmersbach übernommen, die Koordination der Grundschulen lag in Händen der für den Kreis Birkenfeld verantwortlichen Beraterin für den Schulsport in den Grundschulen, Carolin Wedekind.

Der Schirmherr der Veranstaltung, der Landrat des Kreises Birkenfeld, Miroslaw Kowalski, eröffnete das Turnier pünktlich um 9.30 Uhr. Die Vorrunde wurde in drei Gruppen mit jeweils drei Mannschaften ausgespielt. Über eine Hauptrunde wurde dann in 18 spannenden Spielen der Sieger ermittelt. Sieger wurde schließlich die Grundschule (GS) Idarwald vor der GS Birkenfeld und der GS Niederbrombach. Die Ehrung der Sieger übernahm stellvertretend für die VG Herrstein/Rhaunen Jan Weber.

Die ersten drei Teams erhielten einen Pokal, alle Kinder erhielten eine Erinnerungsmedaille, einen Turnbeutel und Süßigkeiten. Die Bewirtung der Kinder und Zuschauer übernahm der Förderverein der Grundschule Kempfeld. Finanziell unterstützt wurde das Handballturnier vom Kreis Birkenfeld, der Verbandsgemeinde Herrstein/Rhaunen, der Bürkle- und der Roland-Stiftung. red