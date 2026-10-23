i In unserer Wochenend-Kolumne Ganz Nahe präsentieren wir die Randnotizen rund um Idar-Oberstein sowie die Verbandsgemeinden Herrstein-Rhaunen, Birkenfeld und Baumholder. Hosser

Die Eröffnung des McDonald’s in Birkenfeld wurde sehnsüchtig erwartet. So sehnsüchtig, dass schon bevor die Türen offiziell öffneten, einige Jugendliche auf den ersten Burger warteten. Ob unsere Leser auch schon dort waren?

Zeitreise ins Jahr 1926 Das ist eine wirklich schöne Aktion und wird sicher einige ältere Idar-Obersteiner begeistern. Es geht auf Zeitreise! Der Seniorenbeirat der Stadt Idar-Oberstein lädt für Donnerstag, 29. Oktober, zu einem Altstadtspaziergang im Stadtteil Oberstein ein.







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