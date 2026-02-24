Eröffnung in Birkenfeld
McDonald’s: Von geklauten Nuggets und ratlosen Müttern
McDonald's: Nach Baumholder und Idar-Oberstein erhält nun auch Birkenfeld einen Laden der Kette.
Nach Baumholder und Idar-Oberstein erhalten nun auch die Birkenfelder ihren Mäcces. Die McDonald’s-Filiale soll noch in diesem Jahr öffnen. Vorfreude? Oder Achselzucken? Die Fast-Food-Kette ist mit Emotionen verbunden. 

Im Gewerbegebiet Pfarrbitz an der B41 in Birkenfeld soll ein McDonald’s gebaut werden. Das Grundstück hat die Stadt bereits an das Fast-Food-Unternehmen verkauft. Möglicherweise steht noch in diesem Jahr die Eröffnung an. McDonald’s... Geliebt, gehasst, verteufelt, rehabilitiert: Mit dem Fast-Food-Laden verbindet nahezu jeder eine persönliche Geschichte und eine Menge Erinnerungen.

