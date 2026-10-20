Gastro im Kreis Birkenfeld
McDonald’s in Birkenfeld ist eröffnet
Franchise-Nehmer Michael und Christin Gollor beschreiben die Eröffnung ihrer neu gebauten McDonald's-Filiale in Birkenfeld als G
Franchise-Nehmer Michael und Christin Gollor beschreiben die Eröffnung ihrer neu gebauten McDonald's-Filiale in Birkenfeld als Glücksgefühl.
Niels Heudtlaß

Nur rund fünf Monate hat der Bau der McDonald’s-Filiale in der Kreisstadt gedauert – nun können Kunden den ersten Burger kaufen. Was die neue Filiale in Birkenfeld bietet und wann die offizielle Eröffnungsfeier geplant ist. 

Lesezeit 2 Minuten
Nicht zu übersehen ist der neue McDonald’s im Gewerbegebiet Pfarrbitz direkt an der Einfahrt von der B41 nach Birkenfeld. In Windeseile ist seit Baubeginn im Juni dieses Jahres dort eine Filiale des Fast-Food-Giganten aus dem Boden gewachsen. Nun hat McDonalds in Birkenfeld am Dienstag, 20.
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