Wie die Filiale aussehen wird McDonald’s in Birkenfeld eröffnet Ende Oktober Niels Heudtlaß 01.07.2026, 11:52 Uhr

i Auch beim McDonald's in Birkenfeld soll es ein McCafé und einen Drive-In geben. Jan Woitas. picture alliance / Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Das Fast-Food-Restaurant soll im Gewerbegebiet Pfarrbitz direkt an der B41 entstehen. Seit dem 15. Juni wird gebaut, wenn alles glattgeht, soll im Oktober eröffnet werden. Was die neue McDonalds-Filiale in Birkenfeld ihren Gästen bieten will.

Die McDonald’s-Filiale, die im Gewerbegebiet Pfarrbitz direkt an der B41 in Birkenfeld entstehen soll, wird Ende Oktober eröffnen. Das teilt das Fast-Food-Unternehmen auf Anfrage unserer Zeitung mit. Bereits am 15. Juni hätten die Bauarbeiten an der Filiale begonnen.







Artikel teilen

Artikel teilen