Das Fast-Food-Restaurant soll im Gewerbegebiet Pfarrbitz direkt an der B41 entstehen. Seit dem 15. Juni wird gebaut, wenn alles glattgeht, soll im Oktober eröffnet werden. Was die neue McDonalds-Filiale in Birkenfeld ihren Gästen bieten will.
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Die McDonald’s-Filiale, die im Gewerbegebiet Pfarrbitz direkt an der B41 in Birkenfeld entstehen soll, wird Ende Oktober eröffnen. Das teilt das Fast-Food-Unternehmen auf Anfrage unserer Zeitung mit. Bereits am 15. Juni hätten die Bauarbeiten an der Filiale begonnen.