Gastro im Kreis Birkenfeld McDonalds-Filiale in Birkenfeld öffnet am 31. Oktober Vera Müller 26.08.2026, 15:51 Uhr

i Die Vorfreude steigt bei vielen Birkenfeldern: Am 31. Oktober öffnet „ihre“ McDonalds-Filiale im Gewerbegebiet Pfarrbitz. Christoph Schmidt. picture alliance/dpa

Das geht flott. Am 8. September steht das Richtfest an, und schon bald öffnet die McDonald’s-Filiale in Birkenfeld. Die Vorbereitungen mit Sonderaktionen laufen.

Lust auf Burger, Pommes und Milchshake einer speziellen Marke mit dem großen „M“? Die McDonalds-Filiale im Gewerbegebiet Pfarrbitz in Birkenfeld wächst sichtbar. Nun soll am Dienstag, 8. September, ab 13 Uhr Richtfest gefeiert werden. Gemeinsam mit geladenen Gästen, Partnern und am Bau beteiligten Unternehmen möchte das Unternehmen diesen besonderen Baufortschritt feiern und einen ersten Einblick in das zukünftige Restaurant geben.







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