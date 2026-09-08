Gastro im Kreis Birkenfeld McDonald’s feiert Richtfest in Birkenfeld Niels Heudtlaß 08.09.2026, 15:37 Uhr

i Das Gebäude steht bereits - am 20. Oktober soll hier der McDonald's in Birkenfeld eröffnen. Niels Heudtlaß

Die neue Fast-Food-Filiale soll am 20. Oktober eröffnen – am 31. Oktober ist ein großes Eröffnungsfest geplant. Das sagt der Betreiber zu seinem McDonald’s in Birkenfeld.

In Windeseile ist im Gewerbegebiet Pfarrbitz in Birkenfeld eine McDonald’s-Filiale aus dem Boden gewachsen. Im Juni haben die Bauarbeiten begonnen, bereits am Dienstag, 8. September, konnte Richtfest gefeiert werden. „Alles hat sehr gut funktioniert in Birkenfeld, nicht nur auf der Baustelle, sondern auch im Zusammenspiel mit den kommunalen Verwaltungen – wir haben eine Gemeinde erlebt, in der noch miteinander geredet wird“, sagte Jens Heidel, ...







Artikel teilen

Artikel teilen