Trans, nicht-binär und multidisziplinär tätig: matt lambert ist neu als Artist in Residence bei der Jakob-Bengel-Stiftung - und möchte ausdrücklich nicht als er oder sie angesprochen werden.

Seit Anfang September ist matt lambert als Artist in Residence in Idar-Oberstein zu Gast. Das gemeinsame Residenzprogramm der Jakob Bengel-Stiftung und des Edelstein- und Schmuck-Campus der Hochschule Trier am Standort Idar-Oberstein ermöglicht internationalen Kunstschaffenden Aufenthalte von bis zu drei Monaten in der Schmuckstadt an der Nahe.

Bis November arbeitet lambert am Campus sowie im Industriedenkmal Jakob Bengel und erkundet Werkstätten, Archive und Räume, die für die Schmuck- und Kulturgeschichte Idar-Obersteins prägend sind. lambert bezeichnet sich als trans, nicht-binär und multidisziplinär tätig. Die künstlerische Praxis verbindet Herstellen, Schreiben, Performen, Kuratieren und Kollaboration. Zentrales Anliegen ist es, Handwerk sowohl als Werkzeug zum Sichtbarmachen von Systemen wie Land, Arbeit, Macht und Ausbeutung zu nutzen als auch als Sprache zu verstehen, die Wissen durch Gemeinschaft und geteilte Fähigkeiten weiterträgt.

Arbeiten von lambert wurden bereits international ausgestellt und sind Teil renommierter Sammlungen, etwa im Museum of Art and Design in New York, im Museum of Fine Art in Houston sowie im Homografiska Museet in Schweden. Aktuell lebt lambert in Stockholm und promoviert an der Konstfack University of Arts, Crafts and Design im Bereich künstlerische Praxis.

i "Blue Monday’s Babe Born on a Wednesday" aus der Serie "The Guardeners" matt lambert

In der eigenen Forschung entwickelte lambert eine Methode, die „Cruising“ genannt wird: eine Art der Navigation, die nicht auf feste Ziele, sondern auf Bewegung, Begehren und Begegnung setzt. Objekte werden dabei als Teil veränderlicher Konstellationen verstanden, die keine starren Grenzen kennen. Inhaltlich greift lambert häufig auf historisch männlich konnotierte Räume und Objekte zurück – etwa Rüstungen, Jagdutensilien oder militärische Symbole. Diese werden in queere, vielschichtige Formen transformiert und eröffnen neue Perspektiven auf Identität, Körperlichkeit und Macht.

„Mit dem Aufenthalt von matt lambert zeigt sich einmal mehr, wie das Artist-in-Residence-Programm künstlerische Vielfalt nach Idar-Oberstein bringt und den Austausch zwischen internationaler Kunstszene, Hochschule und Stadtgesellschaft bereichert“, heißt es in einer gemeinsamen Presseerklärung von Stiftung und Campus.