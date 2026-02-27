Kabarettstar in der Aula Mathias Tretter freut sich auf den Spießbraten 27.02.2026, 12:00 Uhr

i Auf Einladung der Schnecke tritt Kabarettstar Mathias Tretter am Donnerstag, 5. März, um 20 Uhr in der Idar-Obersteiner Göttenbach-Aula auf. Klaus-Dieter Häring

Darauf haben sich Kabarettfreunde schon lange gefreut: Mathias Tretter kommt am Donnerstag in die Göttenbach-Aula. Im Interview erzählt er, was die Besucher erwartet, warum er kein Smartphone besitzt und auf was er sich in Idar-Oberstein freut.

Kabarettstar Mathias Tretter gastiert am kommenden Donnerstag,5. März, mit seinem Programm „Souverän“ in Idar-Oberstein. Wir haben vorab mit ihm gesprochen. Herr Tretter, Sie stehen seit mehr als 20 Jahren auf der Bühne, haben sicherlich mehrere Tausend Auftritte hinter sich und jede namhafte Kabaretttrophäe eingeheimst.







