25 Jahre Bengel-Stiftung Maschinen surrten in Idar-Oberstein wie vor 150 Jahren Stefan Conradt 18.05.2026, 15:00 Uhr

i Vor zahlreichen Gästen, darunter Bundestagspräsidentin Julia Klöckner, OB Frank Frühauf sowie Kreisbeigeordneter Immanuel Hoffmann, eröffnete Stiftungsvorsitzender Peter Wenzel die Jubiläumsveranstaltung. Leonhard Stibitz

Der Anfang war mühsam. Doch mittlerweile hat sich das Industriedenkmal Bengel seinen Platz in der rheinland-pfälzischen Museumslandschaft erkämpft. Die Stiftung Jakob Bengel feierte am Internationalen Museumstag ihr 25-jähriges Bestehen.

Fast wäre die Idar-Obersteiner Bengel-Fabrik nach dem schweren Hochwasser 1995 abgerissen worden. Der naheseitige Teil des historischen Ensembles war damals nach der verheerenden Überflutung vom Einsturz bedroht. Doch gerade noch rechtzeitig wurde erkannt, dass es sich nicht (nur) um eine baufällige Ruine handelte, sondern um mehr als 100 Jahre Industriegeschichte in einer angesichts der Maschinen und Produkte sonst nirgends mehr zu findenden ...







Artikel teilen

Artikel teilen