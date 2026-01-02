Martinimarkt lockt ins historische Herrstein

Jahresrückblick: Der historische Martinimarkt zieht Tausende an, während Vortrag und Schauspiel im Zeichen des Schinderhannes das Publikum faszinieren.

Tausende Besucher zieht der Martinimarkt im historischen Zentrum von Herrstein in seinen Bann. „Wir sind mit dem Marktverlauf sehr zufrieden“, bilanziert Marktmeister Thomas Biehl: „Und der Verkauf der 640 Herrsteiner Bauernbrote sagt alles.“

Im Vorfeld der zweitägigen Veranstaltung mit Feuerwerk und Laternenumzug feiert Herrstein 600 Jahre Marktrechte.