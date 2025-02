Julia Klöckner in Berlin Marschiert die Geländegängige in ein Ministerinnenamt? 25.02.2025, 13:00 Uhr

i Julia Klöckner und der designierte Kanzler Friedrich Merz bei einer Wahlkampfveranstaltung in Stromberg. Die beiden CDU-Akteure verstehen sich gut. Thomas Frey. picture alliance/dpa

Schauen wir mal in die Berliner Glaskugel: Was wird aus Julia Klöckner (CDU)? Noch einmal ein Ministerinnenamt, eine hohe Funktion in der Partei übernehmen – oder doch den Alltag einer Bundestagsabgeordneten leben?

Die Anspannung vom Wahltag, der für Julia Klöckner (CDU) erst am frühen Montagmorgen mit der Gewissheit endete, als Siegerin des Wahlkreises 200 tatsächlich in Berlin in den Bundestag einzuziehen, war am Montag einem Lächeln und der typischen Klöckner-Energie gewichen.

